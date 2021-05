BWW Feature: SOPRANEN-ZUSSEN 'LUNEDÌ' BRENGEN 2E SINGLE UIT!

Na het succes van hun eerste single Dreaming Of The Days, die in september gelanceerd werd nadat de zussen in de eerste lockdown besloten om samen muziek uit te brengen, komt nu hun tweede single uit. 'Nella Fantasia' is een lied op het bekende muzikale thema uit de film 'The Mission' uit 1986. Voor de zussen Annemarijn, Willemijn en Lillian Maandag gaat Nella Fantasia over een droomwereld:

"Een plek waar liefde is voor alles en iedereen, waar eerlijkheid en gelijkheid is. Een geweldloze wereld waarin angst niet bestaat, maar veiligheid en overvloed overheersen. Een grenzeloos bestaan in de breedste zin, waarin mensen boven zichzelf uitstijgen.

Ook muzikaal proberen we de luisteraar langzaam mee voeren. Je kunt er echt bij wegdromen en er je eigen betekenis aan geven, ook als je de taal niet verstaat. Het nummer bouwt zich langzaam op naar een climax, waarna het ook weer subtiel afbouwt en we op die manier weer samen terugkomen in de realiteit."

Als Lunedì (de Italiaanse vertaling van hun achternaam) laten de zussen een uniek geluid horen. De geschoolde sopranen maken een bijzondere cross-over tussen opera, musical en filmmuziek.

Annemarijn, Willemijn en Lillian zijn geen onbekende zangeressen in de theaterwereld. Ieder afzonderlijk zijn ze in verschillende musicalproducties te zien geweest. Willemijn speelde onder andere in Anastasia en Evita en Annemarijn in The Phantom of the Opera en Hello, Dolly!. Lillian heeft in het buitenland ruimschoots haar sporen verdiend in onder andere de musical Mozart! en haar rol in Schikaneder waarbij zij samenwerkte met Stephen Schwartz.



Lunedì's tweede videoclip 'Nella Fantasia' verschijnt vandaag om 12.00 uur op YouTube. De single is dan ook te streamen op Spotify, iTunes en alle andere streamingsdiensten.