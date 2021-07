BWW Feature: SAMANTHA STEENWIJK VERRAST CAST TINA - DE TINA TURNER MUSICAL MET EERSTE EXEMPLAAR NEDERLANDS CASTAL at Beatrix Theater Utrecht

De cast van TINA - De Tina Turner Musical is gisteravond door Samantha Steenwijk verrast. Tijdens een repetitie in het Beatrix Theater Utrecht kwam de zangeres onverwacht het toneel op en reikte hen het eerste exemplaar van het Nederlandse castalbum uit, waarop alle nummers uit de musical over de legendarische zangeres staan.

'Niets is zo leuk als mensen verrassen,' laat Samantha weten. 'Deze musical is fantastisch. Ik ben groot fan van Tina Turner en ik mocht vorig jaar de première bijwonen en was enorm onder de indruk. De stemmen van Nyassa Alberta en de andere castleden zijn overweldigend. Alle positieve recensies waren dan ook meer dan terecht. Dat de musical na een maand vanwege corona al moest stoppen, was natuurlijk een grote teleurstelling. Daarom vind ik het leuk, om hen nu te verrassen met dit geweldige castalbum.'

Op het castalbum staan alle nummers die in de musical worden gezongen. Waaronder natuurlijk de bekende hits, zoals 'Nutbush city limits', 'Private dancer', 'What's love got to do with it' en 'Simply The Best'.

Hoofdrolspeelster Nyassa Alberta, die de rol van Tina Turner vertolkt, laat weten: 'Het is heerlijk om na al die tijd weer op het toneel te staan. En dan is er ook nog deze verrassing. Het publiek kan nu na afloop extra nagenieten van alle nummers uit deze geweldige musical.'

TINA - De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in samenwerking met Tina Turner zelf. Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee, uitgroeide tot de onbetwiste 'Queen of Rock-'n-Roll'. Dit is de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels hield, maar ze zelf maakte. Het echte, nietsontziende verhaal van Tina Turner. De vrouw die alle vooroordelen over leeftijd, kleur en geslacht heeft getart.

TINA - De Tina Turner Musical speelt vanaf 14 juli weer dagelijks in het Beatrix Theater Utrecht. Producent Stage Entertainment hanteert altijd de meest recente adviezen van de overheid en het RIVM, zodat alle gasten zorgeloos kunnen genieten van TINA- De Tina Turner Musical

Het castalbum met daarop alle nummers uit TINA - De Tina Turner Musical is vanaf 14 juli in de foyer van het Beatrix Theater Utrecht verkrijgbaar voor € 19,50 en via de bekende online streamingdiensten.