BWW Feature: RUUD DE GRAAF EN HANS CORNELISSEN STELLEN TWEE MUSICALPRODUCTIES UIT

Utrecht, 15 mei 2020

Gisteren besloten producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf (De Graaf & Cornelissen Entertainment) de voor het komend najaar geplande grote musicalproducties 'The Rocky Horror Show' (met o.a. Sven Ratzke en Ellen Pieters) en 'Titanic' (met o.a. René van Kooten en Mariska van Kolck) uit te stellen naar theaterseizoen 2021/2022.

De producenten:

"Deze pijnlijke beslissing is onafwendbaar gebleken. We zijn de afgelopen twee maanden steeds blijven hopen de tournees volgens de bestaande planning overeind te kunnen houden maar dat is niet meer realistisch. Uitzicht op terugkeer naar de normale situatie is er nu nog niet en deze twee grote reizende producties zijn ook niet geschikt voor de zogenaamde anderhalve meter formule. Immers, er staan in deze producties respectievelijk 20 en 35 mensen op het toneel en bovendien zou het in onze ogen artistiek onacceptabele ingrepen vereisen. Nog afgezien van het zeer lastige economische model. Het gaat ons aan het hart om zo veel goede mensen zowel voor als achter de schermen, met wie we soms al meer dan tien producties hebben gemaakt, dit bedroevende nieuws te hebben moeten brengen. Maar uitstel wordt beslist geen afstel. Beide producties worden een jaar uitgesteld. De nieuwe tournees in theaterseizoen 2021/2022 staan al voor een aanzienlijk deel gepland".

Saturday Night Fever en vervangende producties

"Onze derde musicalproductie voor komend seizoen is 'Saturday Night Fever'. De première staat gepland op 25 januari 2021 en zal vooralsnog gewoon doorgang vinden.

Tevens wordt er voor voorjaar/zomer 2021 gewerkt aan een bescheiden inhaaltournee van onze musical 'Kinky Boots', die 13 maart jl. moest worden stopgezet. Daarnaast hebben wij, mede op verzoek van diverse theaters, inmiddels plannen klaarliggen voor een aantal vervangende producties die wel realiseerbaar zijn binnen de anderhalve meter formule en die wij snel naar de diverse podia kunnen brengen. We hebben ons zolang mogelijk flexibel opgesteld, maar er is helaas een moment dat de ratio die flexibiliteit overstijgt".

Related Articles Shows View More Netherlands Stories