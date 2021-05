BWW Feature: ROLLEN VOOR MUSICAL DISNEY'S ALADDIN BEKEND!

Stage Entertainment Nederland presenteert in samenwerking met Disney Theatrical Productions, vanaf 18 september 2021, Disney's ALADDIN in het AFAS Circustheater Scheveningen. De grote Broadway musical over de charmante straatdief Aladdin en prinses Jasmine is al jaren een wereldwijd succes. Een groots theaterspektakel vol humor, kleurrijke kostuums en special effects.

Foto: Roy Beusker

Vandaag is bekend geworden dat Jonathan Vroege (The Lion King) Aladdin gaat spelen. "Toen ik in 2017 de show op Broadway zag, riep ik meteen dat ik voor de rol van Aladdin zou gaan, mocht hij ooit naar Nederland komen. In februari 2020 kreeg ik het blije nieuws dat ik deze rol mag gaan spelen. Helaas brak daarna het coronavirus uit en werd de productie een jaar uitgesteld. Maar nu mogen we bijna weer, een 'dream come true'. Ik kan niet wachten om met deze fantastische cast en het creatieve team van Disney aan de slag te gaan met deze magische productie.", aldus Vroege.

Stanley Burleson wordt de iconische Geest in de lamp met een vlotte babbel. Een rol die hem op het lijf is geschreven met veel dans en humor. Voor Keoma Aidhen komt een grote wens uit, zij speelt Jasmine, de jonge prinses die graag de wereld buiten de beklemmende paleismuren wil ontdekken. Deze rol heeft Keoma meer dan een jaar als understudy vertolkt in de Duitstalige versie van ALADDIN in Stuttgart. In Nederland was ze eerder te zien in On Your Feet. Michel Sorbach kruipt in de huid van de zachtmoedige Sultan. Jafar wordt gespeeld door Roberto de Groot en Iago door Darren van der Lek. Boeventrio Kassim, Omar en Babkak worden respectievelijk gespeeld door Jermaine Faber, Dave Rijnders en Florian Avoux.

Aanvankelijk zou ALADDIN in het najaar van 2020 gaan spelen, maar moest in verband met Covid-19 worden uitgesteld. Met de verwachting dat aan het einde van de zomer een groot deel van de mensen is ingeënt tegen het coronavirus en de versoepeling van de strenge coronamaatregelen in het vooruitzicht, verwacht producent Stage Entertainment aankomend theaterseizoen de groots opgezette productie alsnog naar Scheveningen te kunnen brengen. De kaartverkoop is vandaag gestart.

De musical ALADDIN is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van The Walt Disney Pictures uit 1992. In een duizelingwekkend tempo wordt het publiek meegenomen in het overweldigende verhaal vol romantiek, vriendschap en verraad. De Amerikaanse toneelschrijver Chad Beguelin schreef het script voor Disney's Aladdin, Componist en achtvoudig Oscarwinnaar Alan Menken schreef de beroemde muziek met hits als 'A Whole New World', 'Friend Like Me' en 'Arabian Nights'. De muziekteksten zijn geschreven door Howard Ashman en Tim Rice. Erik van Muiswinkel vertaalde het script en de liedjes.

Disney's ALADDIN ging op 20 maart 2014 in première in het New Amsterdam Theatre op Broadway, New York. De musicalbewerking van Walt Disney's ALADDIN is een typische Broadway show en zit bomvol indrukwekkende dansnummers door een groot ensemble. ALADDIN is een van de grootste Disneymusicals en is een ongekend succes op Broadway, West End, in Tokio, Sydney, Hamburg en Stuttgart.

Meer informatie en kaartverkoop: www.aladdindemusical.nl

EINDE