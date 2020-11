BWW Feature: NIEUWE NAMEN VOOR STAYIN' ALIVE DISCO FEVER-CONCERTEN

Hans Cornelissen en Ruud de Graaf zitten niet stil. Hoewel de meeste musicalactiviteiten in Nederland vrijwel stilliggen, zijn zij momenteel druk met de voorbereidingen voor de Stayin' ALIVE Disco Fever-concerten. De theaterproducenten zijn dan ook verheugd dat ze twee nieuwe namen aan de line-up mogen toevoegen. Ex-GTST actrice Annefleur van den Berg en Kinky Boots-ster Elindo Avastia zullen in de eerste helft van komend jaar hun opwachting maken in dit theaterdiscospektakel.

Eerder is al bekend geworden dat grote musicalnamen als Vajén van den Bosch, Esmée Dekker, Yoran de Bont en Martijn Vogel aan Stayin' Alive Disco Fever mee gaan doen. In samenwerking met de Nationale Musical Tour hebben Hans Cornelissen en Ruud de Graaf een serie theaterconcerten voorbereid waarin de grootste hits uit musicals als Grease, Saturday Night Fever, Fame, Flashdance en Footloose worden gezongen, aangevuld met onverwoestbare disco-classics.

Annefleur van den Berg speelde enige tijd de rol van Puck in Goede Tijden Slechte Tijden, maar haar passie is op het podium staan. Eerder was ze te zien in musicals als Mamma Mia!, The Lion King en Grease. Elindo werkte als acteur mee aan de Studio 100-reeks Ghost Rockers en was afgelopen jaar te zien in de musical Kinky Boots.

'We zijn enorm blij met deze twee jonge, maar al zeer ervaren acteurs,' laat Hans Cornelissen weten. 'Voor nu kijken we naar wat allemaal wel mogelijk is en niet zozeer wat niet kan. Wij geloven en hopen dat we in de eerste helft van 2021 een geweldig theaterconcert met disco-hits en de bekendste nummers uit grote dance-musicals kunnen neerzetten.'

Voor meer informatie: www.degraafencornelissen.nl

Foto credit: Roy Beusker

