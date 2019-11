BWW Feature: EERSTE REPETITIE KERSTMUSICAL OLIVER! ZIT EROP at Muziekcentrum In Enschede

Enschede, 5 november 2019

Eerste repetitie Kerstmusical Oliver! zit erop

De eerste repetitiedag voor Kerstmusical Oliver! zit erop. De cast werd voorafgaand aan de repetities toegesproken door Judith Hartman (directrice Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede). Ook werd als startsein de Oliver!-taart aangesneden door Jon Hasperhoven (13) en Floris van Broekhoven (12). Zij nemen beiden de hoofdrol van Oliver op zich. Jon vertolkte de rol in 2018 al en kruipt dit jaar dus voor de tweede keer in de huid van Dickens' Oliver.

Bekijk hier de video van de eerste repetitiedag of download de video hier.

De voorstelling

Na het grote succes van vorig jaar, keert Charles Dickens' kerstklassieker: Oliver! weer terug naar ons Muziekcentrum. In een speciaal omgebouwde Wilmersberg Zaal spelen we wederom de ontroerende geschiedenis van een jongen die zich staande moet houden in een arme textielstad. Een zinderende vertelling over goed en slecht, arm en rijk, ellende en vriendschap. Een troostrijke geschiedenis over het wrede lot en... de vrije wil. Een eigenzinnige versie met veel humor en prachtige liedjes.



Speeldata

De voorstelling vindt plaats van 25 t/m 29 december 2019 in het Muziekcentrum in Enschede. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €17,50 via wilminktheater.nl of via de kassa 053 - 485 85 00.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories