BWW Feature: AMERIKAANSE SUPERSTER DOLLY PARTON BEJUBELT OG3NE

Een vast programma op het kanaal van de Amerikaanse Glamour is het onderdeel 'You Sang My Song' waarin wereldsterren versies, gezongen door andere artiesten, voorgelegd krijgen. De redactie van het Amerikaanse Glamour stuitte op de 'Home Isolation' versie van 'Jolene' van Dolly Parton gezongen door OG3NE en was razend enthousiast over de vocale kwaliteiten van de dames. Onder het voorwendsel van een interview met Glamour werd een Zoom meeting opgezet waarin OG3NE plotseling verrast werd. Bekijk de video hier.

Uitgeverij Condé Nast geeft in Amerika veel grote succesvolle bladen uit als Vogue, Vanity Fair en The New Yorker. Tevens transformeerde zij uiterst succesvolle bladen naar digitale online magazines en diverse uiterst populaire YouTube kanalen waaronder Glamour. Het blad Glamour stopte in Amerika met de papieren editie maar werd online een grote hit. Glamour is de gids voor de vrouw die de richting van haar eigen leven bepaalt.

Shows View More Netherlands Stories Related Articles