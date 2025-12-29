Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards; THE WIZARD OF OZ Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Montreal & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Montreal Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
Anneka Delilkan-Russell & Julia Santarella & Miranda De Luca & Jessica O’Gorman & Kleo
- YOU’RE NEVER ALONE
- Arts Undergraduate Theatre Society
22%
Audrey Cheng
- YOU'RE NEVER ALONE
- AUTS Cabaret
17%
Noelle Hannibal
- LONG LIVE: AN UNOFFICIAL TAYLOR SWIFT TRIBUTE
- Hudson Village Theatre
15%
Kaya Edward & Claire Latella
- YOU’RE NEVER ALONE
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%Best Choreography Of A Play Or Musical
Julia Pye
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
27%
Anisa Cameron, Genevieve Pertugia, Alexia Gourd
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
25%
Laura Waters
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
16%
Ashley Frankel
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
12%
Lisa Rubin
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
8%
Jonathan Patterson
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
6%
Ellenore Scott
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Leah Toledano and Kari Valmestad
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
27%
Saffiya Kherraji
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
19%
Maxine Babinet
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%
Laura Fernandez
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
9%
Louise Bourret
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
7%
Daveen Garland
- PIRATES OF PENZANCE
- Lakeshore Light Opera
5%
Alejo Vietti
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Georges Michael Fanfan
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Louise Bourret
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Andrea Ritchie
- ADVENTURES
- Imago Theatre
4%
Cynthia St-Gelais
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Georges Michael FanFan
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Mona Maarabani
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
24%
Anisa Cameron & Natalie Demmon
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
24%
Tracey Erin Smith
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
17%
Anna Brosowsky & Sam Snyders
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
14%
Tye Blue
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
11%
Trevor Barrette
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
10%Best Direction Of A Play
Lisa Rubin
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
25%
Jason Howell
- JEKYLL & HYDE
- John Abbott College
22%
Krista Jackson & Jimmy Blais
- THE WOLVES
- Imago Theatre
13%
Kevin-John Saylor
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
13%
Alice Ronfard
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
8%
Dale Hayes
- PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
8%
Murdoch Schon
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
6%
Christian Barry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
4%Best Ensemble THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
20%LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
17%COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%THE ROCKY HORROR SHOW
- Mainline Theatre
8%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%THE WOLVES
- Imago Theatre
6%MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
6%PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
6%TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
3%FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sarah Pattloch
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
21%
Linda Babins
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
19%
Stéphane Ménigot
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
14%
Alexia Rindisbacher
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%
Tim Rodrigues
- THE WOLVES
- Imago Theatre
7%
Andrea McMillan
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%
Sonoyo Nishikawa
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for the Performing Arts
6%
Aurora Torok
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
5%
Paige Seber
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
4%
Julie Basse
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Christian Barry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Aaron Delaney
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
24%
Rich Colburn and Daniel Witkowski
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
15%
Chris Barillaro
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
14%
Nick Burgess
- TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
12%
Chelsea Bayer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
11%
Jeremy Green
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
8%
Katie Clifford
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
7%
Jonathan Patterson
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
7%Best Musical THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
21%LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
19%COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%9 TO 5 THE MUSICAL
- Encore Musical Theatre
10%TITANIQUE
- Segal Centre for the Performing Arts
9%THE ROCKY HORROR SHOW
- Mainline Theatre
8%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%CABARET
- Contact Theatre
6%AMÉLIE
- Penumbra Theatre
5%PIRATES OF PENZANCE
- Lakeshore Light Opera
2%Best New Play Or Musical OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for the Performing Arts
33%CLUE
- Segal Centre
28%MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for the Performing Arts
22%SCORPIO MOON
- Imago Theatre
10%ADVENTURES
- Imago Theatre
7%Best Performer In A Musical
Sara Scarfo
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
12%
NOAM TOMASCHOFF
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
10%
Sophie Eiser
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
9%
Maggie Owen
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Encore Musical Theatre
8%
Lauren Zariffa
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
8%
James Alloul
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
6%
Miranda DeLuca
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
6%
Véronique Claveau
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Ainsley Meloche and Aniela Stanek
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
5%
Ainsley Tsowkwenion
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
4%
Frank Willer
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
4%
Aniela Stanek
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
4%
Jonah Zoldan
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
4%
Matthew Crandall
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
4%
Angel Robertson
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Irene Newman Jimenez
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
3%
Bryan Libero
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
2%
Jessica O’Gorman
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
2%
Joshua Cammisano
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
1%
Mariah Campos
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
1%
Seth Zosky
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
1%
Ray Avila
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
1%Best Performer In A Play
Helena Levitt
- PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 Productions
12%
Felicia Shulman
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
10%
Ellen David
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
9%
Tamara Brown
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
8%
Brandi Jacobs
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
8%
Ann-Marie Kerr
- ADVENTURES
- Imago Theatre
7%
Bénédicte Bélizaire
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
7%
Kyle Zachary
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
6%
Nia Blankson
- HAND TO GOD
- Players' Theatre
5%
Tricia Sky
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
5%
Nicole Wilson
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Elias Luz
- HAND TO GOD
- Players' Theatre
5%
Odessa Rontogiannis
- YERMA
- Players' Theatre
4%
Kyle Gatehouse
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
4%
Cameron Grant
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%
Daniel Jaramillo
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
3%Best Play CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
20%JEKYLL & HYDE
- John Abbott College
20%MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
11%PAUL AND LINDA PLAN A THREESOME
- D2 productions
9%FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
8%THE WOLVES
- Imago Theatre
8%THE ODD COUPLE
- Hudson Village Theatre
7%THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
7%HAND TO GOD
- Players' Theatre
4%SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%YERMA
- Players' Theatre
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Temo Edji, Sharon Malone, Lily Lachapelle
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
25%
Claire Labreque and Maria Jose Lujan
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
19%
Bruno-Pierre Houle
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
14%
Mars Vazquez-Plyshevsky
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
12%
Brian Dudkiewicz
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
8%
Julia Carrier
- THE WOLVES
- Imago Theatre
7%
Bruno-Pierre Houle
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Stavri Papadopoulou
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
4%
Gabriel Tsampalieros
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Gabriel Hainer Evansohn & Grace Laubacher for Iron Bloom
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
3%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Max Delmar
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
19%
Evan Brown
- OUR LITTLE SECRET
- Segal Centre for Performing Arts
15%
Joia Tavares
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
13%
Rob Denton
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
12%
Eric Elliot Lee
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for Performing Arts
8%
Robert Denton
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
8%
Jesse Ash
- THE WOLVES
- Imago Theatre
7%
Troy Slocum
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
6%
Lawrence Schober
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
5%
Jackie Gallant
- SCORPIO MOON
- Imago Theatre
3%
Joris Rey
- FOR THE PLEASURE OF SEEING HER AGAIN
- Centaur Theatre
3%
Jackson Fairfax-Perry
- ADVENTURES
- Imago Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
Erin Yardley-Jones
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
11%
Angela Marino
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
10%
Dawson Barman-Tao
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
6%
Melissa Mazanti
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
6%
Ava Burgess
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
5%
Miranda DeLuca
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
5%
Jonah Zoldan
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
4%
Adam Siblini
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
4%
San Choi
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Jasmine Stein-Webb
- THE WIZARD OF OZ
- Cote Saint Luc Dramatic Society
3%
Bryan Libero
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
Eric Curotte-Ryder
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
3%
Christopher Ning
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
3%
Mia Guénette
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
3%
Matthew Crandall
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
Lily Lachapelle
- AMÉLIE
- Penumbra Theatre
3%
Bailey Cohen-Krichevsky
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
3%
Chris Boensel
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
3%
Erica Peck
- TITANIQUE
- Segal Centre for Performing Arts
2%
Sofia Buijs
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- WISTA
2%
Nadine Steiner
- THE WIZARD OF OZ
- The Côte Saint-Luc Dramatic Society
2%
Cedrick Mulcair
- LITTLE WOMEN
- Starcatcher Productions
2%
Patrick Park
- MAX AND AARON WRITE A MUSICAL
- Segal Centre for Performing Arts
2%
Claire Latella
- COMPANY
- Arts Undergraduate Theatre Society
2%
Natalie Demmon
- AMÉLIE
- Penumbra Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Cara Rebecca
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
24%
Angel Robertson
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
16%
William Gray
- THE MATCHMAKER
- Turtle Island Theatre Company
16%
Kyle Gatehouse
- CLUE
- Segal Centre for Performing Arts
14%
Krissa Paul
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
11%
Davide Chiazzese
- CLUE: ON STAGE
- Segal Centre for Performing Arts
11%
Mark Ouimet
- MURDER AFOOT
- Turtle Island Theatre Company
8%Favorite Local Theatre
Cote Saint Luc Dramatic Society
15%
Segal Centre For The Performing Arts
12%
Starcatcher Productions
9%
Arts Undergraduate Theatre Society
9%
Turtle Island Theatre Company
8%
WISTA
7%
Hudson Village Theatre
5%
D2 productioms
5%
Centaur Theatre
5%
Mainline Theatre
4%
Contact Theatre
3%
Imago Theatre
3%
McGill Savoy Society
3%
Encore Musical Theatre
2%
Penumbra Theatre
2%
Black Theatre Workshop
2%
Geordie Productions
1%
Players Theatre
1%
In the Wings Promotions
1%