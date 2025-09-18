Últimos Días Para Ver Musas, Mujeres Y Fantasía, La Obra De Gerardo Cantú, En El Salón De La Plástica Mexicana

Enter Your Email to Unlock This Article



Musas, mujeres y fantasías, integrada por la obra gráfica de Gerardo Cantú (1934-2021), es la exposición con la que el Salón de la Plástica Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) rinde homenaje al pintor, dibujante, muralista y pionero del grabado en México.

La muestra reúne 25 obras realizadas en técnicas de estampa como aguafuerte, aguatinta, buril y litografía, que permiten apreciar la calidad y el detalle de los trazos del artista.

La exposición es una oportunidad para conocer la obra gráfica de Cantú, en la que exalta la figura femenina en piezas como La Cubanita, La dama de Pompeya, Mujer con pescado y Mujer con lámpara, entre otras. Asimismo, comparte imágenes poéticas de seres inmersos en mundos fantásticos y situaciones lúdicas, como Mujer desnuda con tacones, Conflicto de una solterona, Los primeros pecados, Amante gordito y Poetas y Musas.

Sobre su obra, Cantú decía: “Me gusta encontrar a mis personajes. Muchas veces al dibujar encuentro el rostro de mi esposa, mi hija o de las mujeres que son amigas. Rostros que se han metido en la mitad de mi cara y se han instalado en mi cabeza”.

Nacido en Nueva Rosita, Coahuila, Cantú estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (1952-1955) y en Europa (1958-1961), en la Academia Nacional de Artes Plásticas de Praga. Al regresar a México, colaboró como maestro en la Universidad de Nuevo León y se desempeñó como director de Artes Plásticas del Instituto de Cultura de Nuevo León.

Su obra transitó por temas como la figura humana, la mujer, el amor, la sensualidad y la melancolía, con gran creatividad y sentido del humor. Obtuvo premios de adquisición y menciones honoríficas otorgadas por el Salón de la Plástica Mexicana, entre otras instituciones. En 2011 recibió el Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La exposición Musas, mujeres y fantasías, de Gerardo Cantú (1934-2021), se puede visitar en el Salón de la Plástica Mexicana, ubicado en Colima 96, colonia Roma, CDMX, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Entrada libre.