Viridiana Carrillo Ganó El Premio Bellas Artes De Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello 2023

Toto y Pez, a children's play about a bird who wants to be a poet, will be performed at Teatro El Granero Xavier Rojas from September 30 to December 10. Follow the journey of Toto as she searches for her true self. Presented by the Secretaría de Cultura del Gobierno de México and the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), in collaboration with Los Bocanegra and La Máquina del Tiempo Producciones.