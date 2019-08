Como parte del ciclo Visitas literarias, la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura organiza un recorrido para evocar la actividad docente e intelectual de Rosario Castellanos en Ciudad Universitaria, el cual se realizará el domingo 11 de agosto. El paseo dará inicio a las 10:00 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), espacio académico donde la escritora impartió clases.



América Luna, investigadora especializada en Rosario Castellanos, coordinará la visita y comentará algunos aspectos de la vida y obra de la autora de El eterno femenino. Para los interesados en esta actividad se recomienda leer La muerte del tigre y Domingo, de los volúmenes de cuentos Ciudad real (1960) y Álbum de familia (1971), respectivamente, así como ver la película Los adioses (2017), dirigida por Natalia Beristáin.



"Sugerí que este paseo fuera en Ciudad Universitaria, porque Rosario Castellanos fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, y en los años sesenta estuvo a cargo en la Dirección Editorial. Mucha de su gran actividad docente e intelectual la desarrolló en Ciudad Universitaria", comentó en entrevista América Luna.



En los años cincuenta, la participación de las mujeres fue muy importante para la cátedra universitaria. Dolores Castro, Emma Godoy y Rosario Castellanos fueron pioneras en la actividad docente de esa facultad. "No hay una referencia de que Castellanos haya tenido profesoras cuando decidió estudiar filosofía. Rosario y sus compañeras de generación abrieron paso para la docencia femenina dentro de la UNAM".



Respecto a las lecturas recomendadas, Luna dijo que eligió La muerte del tigre "porque me parece una pieza espléndida, en la cual sintetizó su preocupación por los indígenas chiapanecos, y además da un recorrido mítico e histórico por la colonización de México y da la oportunidad de hablar de la Conquista a propósito de sus 500 años".



Acerca de Domingo, agregó que en este cuento la autora de Balún Canán hace un planteamiento interesante de las transformaciones cosmopolitas que se generaron en México en las décadas de los sesenta y setenta. "Es un texto muy moderno, en el que la protagonista es una mujer que tiene una relación abierta con un músico. Es muy parecido al cuento Las dos Elenas de Carlos Fuentes. En ambos podemos ver la existencia de las relaciones abiertas, yDomingo elimina el estereotipo de la mujer indígena de Chiapas", precisó.



"Rosario Castellanos no sólo fue poeta, novelista y cuentista, sino que desarrolló una obra ensayística y periodística realmente fundamental para la historia de la literatura mexicana del siglo XX", finalizó.



Para disfrutar de este paseo se sugiere llevar equipaje ligero y ropa y zapatos cómodos. Informes e inscripciones: de lunes a viernes de las 10:00 a las 15:30 en el teléfono 55 4738 6300, extensión 6727, o en el correo electrónico sshernandez@inba.gob.mx. Costo por persona: 20 pesos.





