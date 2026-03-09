My Shows
SIETE VECES ADIOS Comes to el Teatro Ramiro Jiménez

Performances run 20-29 March 2026.

By: Mar. 09, 2026
SIETE VECES ADIOS Comes to el Teatro Ramiro Jiménez Image

El musical Siete Veces Adiós continúa su temporada 2026 en el Teatro Ramiro Jiménez, con funciones semanales que presentan una historia sobre el amor, las despedidas y las segundas oportunidades.

La obra cuenta con dramaturgia de Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez, y es dirigida por el propio Estrada. El montaje propone una narrativa íntima en la que la música en vivo acompaña el recorrido emocional de una pareja a lo largo de su relación.

El elenco incluye a Natalia Solian y Armando Hernández, quienes interpretaron a Ella y Él en la función del viernes 6 de marzo. A partir del 7 de marzo, los papeles principales están a cargo de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides. Completan el reparto Cess Enríquez y Rubén Branco, quienes dan vida a L’amore, una figura que representa al amor mismo dentro de la historia.

La puesta en escena cuenta además con un grupo de cantantes integrado por Diego Meléndez, Paloma Cordero, Andrés Saráchaga y Lucía Covarrubias. La música en vivo está a cargo de una banda conformada por Iván Núñez, Belén Ruiz, Javier Maldonado, Mitsuo Yoshiki, René Camou e Irving Lima.

La historia es narrada por L’amore, una personificación del amor que actúa como hilo conductor entre la relación de la pareja protagonista y los músicos que se inspiran en su historia para crear las canciones que acompañan la obra. A través de esta estructura, el musical explora las distintas etapas de una relación y las emociones que acompañan las despedidas.

Las funciones de Siete Veces Adiós se presentan los viernes a las 21:00 horas, los sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 17:00 horas. La duración aproximada es de dos horas, incluyendo un intermedio.

La producción está dirigida a adolescentes y adultos, con acceso permitido a mayores de 13 años. Los boletos tienen precios de $1,300 en zona VIP, $1,000 en Orquesta, $850 en Preferente 1 y $600 en Preferente 2, disponibles a través de Cartelera de Teatro, Goliiive y en la taquilla del recinto.

Para conocer el rol específico de algunos actores en cada función, el público puede consultar directamente en la taquilla o en las redes sociales oficiales de la obra.




