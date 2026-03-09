SIETE VECES ADIOS Comes to el Teatro Ramiro Jiménez

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

El musical Siete Veces Adiós continúa su temporada 2026 en el Teatro Ramiro Jiménez, con funciones semanales que presentan una historia sobre el amor, las despedidas y las segundas oportunidades.

La obra cuenta con dramaturgia de Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez, y es dirigida por el propio Estrada. El montaje propone una narrativa íntima en la que la música en vivo acompaña el recorrido emocional de una pareja a lo largo de su relación.

El elenco incluye a Natalia Solian y Armando Hernández, quienes interpretaron a Ella y Él en la función del viernes 6 de marzo. A partir del 7 de marzo, los papeles principales están a cargo de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides. Completan el reparto Cess Enríquez y Rubén Branco, quienes dan vida a L’amore, una figura que representa al amor mismo dentro de la historia.

La puesta en escena cuenta además con un grupo de cantantes integrado por Diego Meléndez, Paloma Cordero, Andrés Saráchaga y Lucía Covarrubias. La música en vivo está a cargo de una banda conformada por Iván Núñez, Belén Ruiz, Javier Maldonado, Mitsuo Yoshiki, René Camou e Irving Lima.

La historia es narrada por L’amore, una personificación del amor que actúa como hilo conductor entre la relación de la pareja protagonista y los músicos que se inspiran en su historia para crear las canciones que acompañan la obra. A través de esta estructura, el musical explora las distintas etapas de una relación y las emociones que acompañan las despedidas.

Las funciones de Siete Veces Adiós se presentan los viernes a las 21:00 horas, los sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 17:00 horas. La duración aproximada es de dos horas, incluyendo un intermedio.

La producción está dirigida a adolescentes y adultos, con acceso permitido a mayores de 13 años. Los boletos tienen precios de $1,300 en zona VIP, $1,000 en Orquesta, $850 en Preferente 1 y $600 en Preferente 2, disponibles a través de Cartelera de Teatro, Goliiive y en la taquilla del recinto.

Para conocer el rol específico de algunos actores en cada función, el público puede consultar directamente en la taquilla o en las redes sociales oficiales de la obra.