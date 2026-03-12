Review: EURÍDICE SEGÚN EURÍDICE at Espacios Itinerantes

🎭 NEW! Mexico Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Mexico & beyond. ✨ Sign Up

“Todos conocemos la historia según Orfeo.”

Desde los 3 años Eurídice desafió su destino cambiándose el nombre a Leni. Muy lejos del Olimpo, viviendo en una casa de interés social con su madre, la pequeña de 5 años decidió que el mejor atuendo para su primer día de escuela no era un uniforme, sino un traje de Supermán, ya que las deidades modernas se visten con capas y no con túnicas. Desde entonces, Leni creció, se casó profundamente enamorada entre miel y madera, e hizo promesas que al final se redujeron a cenizas. Las profecías se cumplieron. Luego de un fatídico encuentro con una abeja, el inframundo parecía ser la morada eterna para Eurídice. Sin embargo, ella logró entender que las historias que contaron los hombres nunca más determinarán el camino de una mujer, mucho menos el de una semidiosa.

“Leni no quiere tener nada que ver con una parodia del mito griego.”

Tras una trágica muerte poco después de su boda con el legendario músico Orfeo, Eurídice es condenada al inframundo. Sin embargo, su doliente esposo desciende al reinado de Hades para rescatar a su amada consiguiendo un pacto con la deidad que les permitirá a ambos salir de las tinieblas siempre y cuando él respete la más simple de las órdenes: nunca voltear a ver a Eurídice hasta que la luz los inunde, instrucción que no fue capaz de cumplir, condenando a su amada.

“Nunca, nunca voy a hacer lo que digan los demás.”

El mito griego De Orfeo y Eurídice ha sido fuente de inspiración de una inmensa colección de reinterpretaciones artísticas a lo largo de varios siglos, entre ellos l menos tres óperas, varias películas, incluyendo visiones de directores de la talla de Jean Cocteau y Marcel Camus, y más recientemente Hadestown uno de los más aclamados musicales de Broadway de los últimos años. En 2019, la dupla británica formada por el dramaturgo y poeta Alexander Wright y el músico Phil Grainger estrenó “Eurídice según Eurídice”, un replanteamiento del mito, pero visto desde el punto de vista de la protagonista femenina y la contemporaneidad, haciendo uso de la música y la palabra hablada para dejar en claro que las historias que se contaron hace miles de años en la Grecia antigua siguen siendo igual de potentes y relevantes hoy en día.

“Siempre elegiré amarte.”

El día que Leni conoció a Ari, el dios de las abejas, la atracción que sintieron ambos fue poco menos que explosiva. La seducción fue entre canciones de James Blunt, Enrique Iglesias y Kate Bush, y en su ciego enamoramiento imaginaron un mundo perfecto donde parecía que nada podría salir mal mientras ambos hablaran ese hermoso lenguaje que ellos crearon al ritmo de tap. Sin embargo, ya sea en la mitología o en el siglo XXI, las traiciones y el desamor fueron y son una realidad. En medio de la devastación, cuando la oscuridad rodeó el alma de Leni, fue la música de Bruce Springsteen y de una icónica cantante de los ochenta lo que le permitió soñar una nueva realidad, aun cuando del destino sea imposible de escapar.

“Y así sin más… se terminó.”

Ya sea hablando del más perfecto amor, o del derrumbe que conlleva una separación, estableciendo la identidad de la protagonista a partir de un traje de Supermán comprado en Amazon, o dejando más que en claro que una mujer es capaz de tomar el control de su propia narrativa a pesar de los designios divinos de los dioses, la dramaturgia conjunta que desarrollan Wright y Grainger desde la palabra y la música, desde lo profundamente poético y melódico, consiguen una obra que habla de emociones universales que trascienden el tiempo y el espacio, una historia que conecta con un amplio abanico de espectadores, ya que captura la esencia del amor y la ruptura, del dolor y la esperanza de renacer de las cenizas, al mismo tiempo que mantiene la esencia del mito original. En este último punto, la manera en que “Eurídice según Eurídice” aborda dicha mitología desde lo femenino se percibe no sólo como algo pertinente en nuestros días, se convierte en una declaración de independencia de los discursos heteropatriarcales que han dominado las artes por siglos de historia humana.

“A veces no necesitas saber qué es lo correcto, sino qué es lo que sigue.”

La función se desarrolla en el Laboratorio de Creación Escénica, dentro del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, lo que enmarca la escena en naturaleza, en un universo donde los árboles y las abejas cohabitan. El escenario es una pasarela de madera diseñada para ser fácilmente adaptable a distintos espacios, dada la propuesta itinerante del montaje. A pesar de que en palabra la protagonista deja más que en claro que ella no es una mujer atrapada en la época griega, sino viviendo en nuestros días, tanto ella como su contraparte masculina portan trajes que de inmediato remiten a los tiempos de Homero y la Guerra de Troya. La música a momentos se interpreta en vivo, principalmente con una guitarra, o se lanza desde una laptop ubicada en uno de los extremos del espacio, desde donde suenan composiciones más de corte electrónico, llenando el teatro de acordes y poemas. Antes de la tercera llamada, miembros del público reciben un par de objetos que serán piezas clave en dos escenas de la obra.

“Estos son los días que no pensé vivir.”

La dirección escénica corre a cargo de Ana Graham, responsable también de la acertada traducción del texto junto con Antonio Vega, mientras que la dirección musical y el diseño sonoro son realizados por Cristóbal MarYán. El primer punto que llama la atención es la decisión de desafiar al texto mismo a través del vestuario de época, hecho que enfatiza la universalidad del mito, que acentúa su atemporalidad. De ahí, resulta notable la manera en que Graham consigue involucrar al espectador como parte integral del montaje, ya sea coreando una icónica canción de los ochenta durante una boda o cantando el mantra de la protagonista, por poner dos ejemplos. Esta participación logra una compenetración mayor con la narrativa, el público se apropia de ella al punto de emitir un grito coral de sorpresa y horror ante una reaparición de Aristeo en la vida de la protagonista. La escenografía e iluminación a cargo de Anna Adrià trabajan a la par con la música, consiguiendo uno de los momentos más climáticos de la obra, al momento en que Eurídice libera su furia contra quien la ha lastimado en lo más profundo de su corazón. Una coreografía de tap en lenguaje de abejas, el manejo del sonido como una experiencia envolvente, la integración del espacio natural como parte de la escenografía, cada uno de los elementos que conforman la puesta sirven como catalizadores para llevar a “Eurídice según Eurídice” a varios puntos culminantes tanto amorosos como dolorosos o de empoderamiento.

“Mi vida está plagada de ti.”

La transición de una niña encaprichada con un traje de superhéroe a una adolescente descubriendo el primer amor es una transición llena de gozo, es una celebración a la vida y a la energía motora que impulsa al ser humano a ser feliz. El camino al dolor, a la decepción ante un engaño imperdonable lleva a la protagonista a lanzar un monólogo que describe en todo su horror lo que significa descubrirse sola luego de vivir lo que ella juró sería para toda la vida, culminando en el desatar toda su furia contra aquel que alguna vez le cantó con la más tierna de las sonrisas que ella era hermosa y que la amaría hasta la eternidad.

“Soy una semidiosa definida por los hombres que dijeron que me amaban.”

“Eurídice según Eurídice” funciona, en muchos sentidos, como un vehículo para el lucimiento del personaje femenino. Esta situación es explotada al máximo por María Kemp quien no sólo entrega una actuación que captura la esencia de la semidiosa, también la de una mujer que se ha enamorado y ha sido destrozada, es la voz de alguien que es capaz de resurgir de entre las cenizas para volver a entregar su corazón a quien está destinado a condenarla, para de ahí levantar la frente mientras desafía a los designios tanto del Olimpo como del hombre mismo. Ya sea cantando, bailando tap, o declamando la palabra hablada que encierra la poesía de la dramaturgia, Kemp entrega un papel digno de una ovación de pie. A su lado, Aldo Guerra tiene la responsabilidad triple de encarnar a Aristeo, a Orfeo y de la musicalización de la obra, reto que asume a manos llenas. Ya sea pidiendo que se le de la mano con el más grande de los cinismos, o respondiendo al llamado de su amada en medio del inframundo, Guerra demuestra su capacidad histriónica al mismo tiempo que crea una química en escena con Kemp imposible de falsear. El elenco se completa con una pequeña intervención hacia el final de la puesta en escena por parte de Belén Aguilar en el papel de Perséfone, misma quien alterna funciones con Ana Graham.

“Debemos dejar ir las historias que creemos nos definen.”

Enamorarse de alguien con tal fuerza que uno cree que es capaz de crear un nuevo lenguaje con chasquidos de los dedos y pasos de tap; el dolor que es enfrentarse a una pared vacía donde antes habían fotografías; la soledad que pareciera ahogar a alguien tras un divorcio o el rebelarse contra un sistema que nos dice como debemos actuar, ser, vestir cuando uno quiere ser Superman. Bajo la mirada de este musical, todes hemos sido Eurídice, todes nos hemos enfrentado al inframundo y hemos tenido que aceptar nuestro destino, más no todes podemos decir que lo hemos desafiado para poder controlarlo. Alguna vez yo estuve en un inframundo llamado co-dependencia, y me enfrenté al terror de mi propia soledad. Hoy no permito que ningún hombre, ni nadie, cuente mi historia, yo soy dueño de ella.

DRAMATURGIA: Alexander Wright

MÚSICA ORIGINAL: Phil Grainger

TRADUCCIÓN: Ana Graham y Antonio Vega

DIRECCIÓN: Ana Graham

DIRECCIÓN MUSICAL: Cristóbal MarYán

ELENCO: María Kemp y Aldo Guerra.

ACTUACIÓN ESPECIAL: Ana Graham y Belén Aguilar (alternan funciones)

DÓNDE:

CASA DE LA CULTURA JESUS REYES HEROLES (Boleto $360)

14 de marzo 17:00 y 19:00 horas

15 de marzo 16:00 y 18:00 horas

21 de marzo. 17:00 y 19:00 horas

22 de marzo. 16:00 y 18:00 horas

28 de marzo 17:00 y 19:00 horas

29 de marzo 16:00 y 18:00 horas

4 de abril 17:00 y 19:00 horas

5 de abril 16:00 y 18:00 horas

LAGUNA - MÉXICO (Boleto $360)

11 de abril 17:00 y 19:00 horas

12 de abril 16:00 y 18:00 horas

18 de abril 17:00 y 19:00 horas

19 de abril 16:00 y 18:00 horas

25 de abril 17:00 y 19:00 horas

26 de abril 16:00 y 18:00 horas

MUSEO DE ARTE POPULAR (Boleto $360)

2 de mayo 17:00 y 19:00 horas

3 de mayo 16:00 y 18:00 horas

Más lugares y horarios por confirmar.

DURACIÓN: 80 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

