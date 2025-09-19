Recorrido Poético En El Jardín EscuLtórico Del Museo De Arte Moderno

Enter Your Email to Unlock This Article



Con El árbol de la vida, recorrido poético que ofrecerá la poeta otomí Margarita León por el Jardín Escultórico, el Museo de Arte Moderno (MAM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), celebrará su 61 Aniversario. La actividad suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, reafirmando el compromiso del MAM de ser un espacio diverso y plural.

El Jardín Escultórico es un espacio de exhibición permanente que ofrece al público diversas lecturas artísticas, desde la música hasta la danza. En esta ocasión se explorará la poesía, explicó Adela González Baca, titular del área de Educación y Mediación del recinto. Margarita León seleccionó algunas piezas escultóricas a las que dedicará lecturas de su poesía en otomí, su lengua materna, e invitará al público a leer la traducción al español.

“Es una propuesta muy atractiva para interactuar con el museo desde otras miradas, percepciones y sensaciones, en un escenario natural que combina el hábitat con el arte, específicamente con la poesía indígena desde la mirada femenina”, comentó González Baca.

Durante el recorrido, la poeta transformará su experiencia en una ofrenda poética a las esculturas, compartiendo metáforas literarias que vinculan el cuerpo humano con los árboles, buscando sensibilizar al público sobre la relación con la naturaleza. También habrá un juego con caligramas, frases o palabras cuya disposición tipográfica o caligráfica forma una imagen relacionada directamente con el contenido del texto, para disfrutar del vínculo entre imagen y poesía.

Originaria del Valle del Mezquital, en Santiago de Anaya, Hidalgo, Margarita León es poeta, traductora y docente otomí. Su nombre es un seudónimo en homenaje a su madre. Con formación en Psicología de la Educación, cursó además la Maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje y una especialidad en Lectura y Escritura. Su obra se centra en la espiritualidad, las concepciones cosmogónicas y las bases científicas otomís, explorando la subjetividad y la esencia de su idioma. Margarita León ha recibido reconocimientos por su obra literaria y por su labor en la enseñanza de la lengua otomí.