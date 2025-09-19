RESIDENCIA CANA77: Moda Social Y Creación Artística Penitenciaria

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Estación Garibaldi, Atelier de costura y diseño y el Taller de Serigrafía de la Compañía de Teatro Penitenciario “Calacas y Diablitos”, presentan Residencia Cana77, un proyecto de moda social bajo la coordinación general de Sandra Garibaldi, con la participación de Not Your Mamacitas y el Colectivo Arte Arma.

Cana77 es un programa de educación artística y capacitación laboral penitenciaria integrado por diseñadores, serigrafistas, personas privadas de la libertad (PPL), personas liberadas, costureros, artistas escénicos y agentes culturales. “Utilizamos la gráfica y el diseño como detonador para crear espacios de reflexión, educación y creación artística. Desarrollamos productos culturales con alto valor ético y artesanal. Cana77 es moda social. El diseño y la educación actúan como puentes que convierten espacios marginados en entornos de aprendizaje, arte y reintegración social”, comparte Sandra Garibaldi, creadora del concepto.

La Residencia se realiza del 19 al 21 de septiembre en el Pabellón del Jardín Escénico.

El programa iniciará hoy, viernes 19 de septiembre, a las 19 horas con una Pasarela-performance en la que desfilarán personalidades del arte, la cultura y el deporte mexicanos con prendas diseñadas por Sandra Garibaldi –diseñadora de vestuario, docente y artista social–, en colaboración con Ismael Corona –actor de la Compañía de Teatro Penitenciario Calacas y Diablitos y serigrafista– y con el equipo de maestros capacitadores del Taller Cana77: Educación artística y capacitación laboral penitenciaria en serigrafía, diseño y costura. La pasarela se complementará con fragmentos de la obra La Espera, de Conchi León.

“En Cana77 creemos que la moda puede ser una fuerza positiva en el mundo. Nuestras piezas no sólo buscan realzar la belleza de los cuerpos diversos y el estilo de quienes las portan, sino que se convierten en contadoras de historias: de empatía, respeto, apoyo y reinserción social. Para dar vida a este performance escénico hibridamos los lenguajes del teatro, la moda y el rap canero. Con esta fusión pretendemos detonar una narrativa de impacto profundo y contemporáneo”, comenta Sandra Garibaldi.

La actividad tiene una duración aproximada de 180 minutos, está recomendada para todo público y la entrada es libre.

La Residencia continuará el sábado 20 de septiembre a las 18 horas con Ingobernables, concierto de rap a cargo del colectivo Not Your Mamacitas, integrado por Akira, Cabra Frenesí y XibAkbal, que celebra la resistencia femenina.

Not Your Mamacitas es un colectivo de mujeres que fusiona la fuerza del rap con la energía de la música popular. Sus letras denuncian injusticias sociales, celebran la resistencia femenina y abren un espacio para la memoria y la esperanza. Entre beats urbanos y raíces ancestrales, convierten cada escenario en un acto de protesta, un ritual comunitario y una invitación a transformar el mundo desde la voz y el cuerpo.

La Residencia concluirá el domingo 21 de septiembre a las 17 horas con la puesta en escena de La Espera, obra testimonial escrita y dirigida por Conchi León, con las actuaciones de Ismael Corona, Javier Cruz y Antonio “Soldado” Hernández.

La Espera es un juego escénico que oscila entre la realidad y la ficción, surgido del trabajo que la dramaturga realizó con personas privadas de la libertad. “Cada relato es un monólogo que se entrelaza para narrar las historias de cuatro hombres antes, durante y después de estar en prisión, dos de ellos por más de 20 años. Esta obra contribuye a combatir prejuicios y estereotipos alrededor de las personas privadas de su libertad; es una ventana hacia las cárceles mexicanas vistas como un lugar con sus propias reglas, tiranos y formas de sobrevivencia”, comparte la autora y directora.

El diseño de iluminación estuvo a cargo de Esaú Corona, mientras que la producción ejecutiva fue realizada por Javier Cruz e Ismael Corona. La producción general correspondió a Hazel Handam y a la Compañía de Teatro Penitenciario Calacas y Diablitos, con apoyo técnico de Eduardo Sixto. La obra tiene una duración aproximada de 55 minutos, está recomendada para mayores de 15 años y la entrada es libre.