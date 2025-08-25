Presentarán El Libro De Misha Vaylon: Madame Rivera. Una Fugaz Parisina

Enter Your Email to Unlock This Article



El libro Madame Rivera: Una fugaz parisina, del escritor y gestor cultural Misha Vaylon, se presentará el miércoles 27 de agosto a las 18:30 horas en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (MCEDRyFK), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Contará con los comentarios de Juan Rafael Coronel Rivera, ensayista, crítico e historiador del arte; Guillermo Kahlo Alcalá, fotógrafo mexicano y sobrino nieto de Frida Kahlo; Ximena Jordán, curadora; y del propio autor.

En el marco de la Noche de Museos del mes de agosto, el recinto se vestirá de letras, historia y arte para presentar la primera novela de Misha Vaylon. La obra revela el paso de Frida Kahlo por el París surrealista de 1939. Es un viaje entre el mito y la mujer, entre la esposa de Rivera y la artista que se reinventó para siempre.

Con 176 páginas y publicada por la editorial Trajín, Madame Rivera: Una fugaz parisina es la primera novela del autor franco-mexicano, inspirada en la obra teatral Moi Frida, del propio Vaylon, traducida al francés e inglés y presentada en distintas partes del mundo.

En esta entrega, el autor invita a recorrer la vida de Madame Rivera, sus encuentros con los surrealistas, sus amoríos, decepciones y lugares preferidos de la Ciudad Luz, así como la tan esperada exposición de surrealistas.

La novela se acompaña de textos de Guillermo Kahlo, Juan Coronel Rivera, Héctor Ramírez, Andree Orozco, Delia González, Ximena Jordán y Javiera Parra (nieta de Violeta Parra), invitados por el autor para hablar sobre su paso por México y los vínculos entre Violeta y Frida.

Madame Rivera: Una fugaz parisina, además de ser una ficción, es un trabajo de investigación que el autor realizó entre Francia y México, desde 2007, encontrando documentos, fotos y archivos relevantes.

Misha Vaylon es un gestor cultural mexicano, con estudios en la Universidad de Perpignan, Francia, y una maestría en Estudios Teatrales en la Sorbona de París. Desde hace 22 años realiza proyectos de gestión cultural entre México y distintos países, y cuenta con 40 obras de teatro escritas y puestas en escena en diversas partes del mundo.

Después de la presentación, se realizará una firma de libros. El acto se llevará a cabo en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicado en calle Diego Rivera y Altavista, San Ángel. Entrada libre.