Palacio De Bellas Artes Celebra Su 85 Aniversario

Creado para exponer lo mejor de las artes a nivel mundial, desde su inauguración el 29 de septiembre de 1934 con la Orquesta Sinfónica de México y un coro de mil voces dirigido por Carlos Chávez, además de la puesta en escena de La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, el Palacio de Bellas Artes conmemorará su 85 aniversario con grupos y artistas nacionales e internacionales.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará una programación que incluye espectáculos artísticos, exposiciones y actividades académicas que se extenderán hasta finales de diciembre de 2019.

El telón de cristal de la Sala Principal se levantará para el inicio de las celebraciones con el estreno de Rachmaninoff 3. Concierto para piano, coreografía de Uwe Scholz, que, entre otras piezas, interpretará la Compañía Nacional de Danza del INBAL el sábado 14 de septiembre a las 19:00 horas. El acceso será gratuito. Los boletos deberán solicitarse una hora y media antes de la función.

Las actividades continuarán el miércoles 18 las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce con la mesa de reflexión interdisciplinaria 85 años de memoria arquitectónica y artística de México: El Palacio de Bellas Artes, en la que las historiadoras de arte Donají Morales Pérez y Louise Noelle Gras, moderadas por la subdirectora general del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez Orralde, harán un análisis interdisciplinario de experiencias en torno al recinto de mármol.

Música contemporánea y de cámara

El viernes 20 a las 18:00 horas, la soprano Eugenia Garza y el pianista Andrés Sarre ofrecerán un concierto en la Sala Manuel M. Ponce integrado por canciones de Giacomo Puccini.

El mismo día a las 20:00 horas en la Sala Principal, la Orquesta Sinfónica Nacional del INBAL, con José Luis Castillo como director invitado y el pianista Gonzalo Gutiérrez, se realizará el concierto inaugural del 41 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que incluirá el estreno de la obra ganadora del Premio Ibermúsicas de Composición para Obra Sinfónica, del compositor colombiano Juan Camilo Hernández Sánchez, cuya pieza se titula Destitutiva; también se estrenará, en ocasión de la conmemoración del 80 aniversario de Manuel de Elías, su obra Imaginario II, así como el estreno en México de Rocaná, obra de la compositora coreana Unsuk Chin.

Asimismo, dentro de este Foro, en la Sala Manuel M. Ponce, se presentarán el Trío Boehm, el sábado 21 a las 17:00 horas, mientras que el violinista William Harvey y los pianistas Carlos Adriel Salmerón y Ana María Tradatti, se presentarán el viernes 27 a la misma hora.

Una intervención musical sorprenderá a quienes se encuentren en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes el martes 24 cuando los maestros residentes del Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea del INBAL realizarán una improvisación durante 30 minutos, que iniciará a las 17:00 horas.

Ópera, gala barroca y música de John Williams

La primera función de La fanciulla del West, producción de la Compañía Nacional de Ópera del INBAL, formará parte de las celebraciones por los 85 años del Palacio de Bellas Artes. La Sala Principal acogerá esta obra en tres actos con música de Puccini y libreto en italiano de Guelfo Civinini y Carlo Zangarini, el jueves 26 a las 20:00 horas. Como director concertador de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes estará Marcello Mottadelli. El director de escena es Sergio Vela, y el director huésped del Coro del Teatro de Bellas Artes, Stefano Ragusini.

La música para cine de John Williams será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Principal, el viernes 27 a las 20:00 horas, bajo la dirección huésped de Arturo González. El programa incluirá temas de películas como Star Wars, E.T., Harry Potter, Superman, Indiana Jones, Tiburón y Jurassic Park.

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, una de las agrupaciones más emblemáticas del INBAL, dirigida por el maestro Carlos Aransay, ofrecerá la Gala Descubrimientos barrocos en la Sala Principal, el sábado 28 a las 19:00 horas, en la que estará acompañado por el ensamble Antiqva Metropoli.

Literatura y exposiciones

Los detalles arquitectónicos, escultóricos y decorativos del Palacio de Bellas Artes podrán ser apreciados en la exposición fotográfica Uno a uno: Bellas Artes. Lake Verea, de Carla Verea y Francisca Rivero-Lake, que será inaugurada el miércoles 18 a las 19:30 horas en la Sala Justino Fernández. La muestra es una lectura íntima del recinto a partir del registro fotográfico de sus detalles, los cuales fueron reproducidos a escala real.

Las artistas Verea y Rivero-Lake, y la curadora de la muestra, Estela Treviño, ofrecerán una charla en torno a su proceso de trabajo el miércoles 25 a las 17:00 horas en el área de murales.

La charla Presencia de los escritores en el Palacio de Bellas Artes a lo largo del tiempo, se llevará a cabo el lunes 23 de septiembre a las 19:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce.

Las estaciones Bellas Artes y Auditorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro albergarán otra exposición fotográfica: El Palacio de Bellas Artes. 85 años de arte y cultura, que será inaugurada el viernes 27 de septiembre al mediodía.

En el Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en el tercer nivel del recinto de mármol, se llevará a cabo la apertura de la muestra permanente Palacio de Bellas Artes, biografía de un símbolo, el domingo 29 a las 10:00 horas. La exposición, curada por Gabriela López Torres, Jorge Reynoso Pohlenz y Teresa Filio Monter, presenta perspectivas de la construcción del inmueble y su entorno urbano.

Danza y espectáculo de alumnos del INBAL

Estudiantes de las escuelas profesionales del INBAL: Nacional de Arte Teatral, Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, Superior de Música y Nacional de Danza Folklórica, así como del Conservatorio Nacional de Música, realizarán intervenciones artísticas el domingo 29 a partir de las 11:30 horas en el vestíbulo del recinto.

Los festejos por el 85 aniversario del Palacio de Bellas Artes, programados para el mes de septiembre, cerrarán el mismo día 29 a las 19:00 horas con una función gratuita del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández en la Sala Principal. Los boletos deberán solicitarse una hora y media antes del inicio de la función.

Actividades conmemorativas continúan en octubre

En octubre las actividades artísticas en torno al aniversario del Palacio de Bellas Artes, continuarán el viernes 11, a las 20:00 horas, con un espectáculo multidisciplinario en la Sala Principal, en el que participarán la Orquesta Sinfónica Nacional, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, la Compañía Nacional de Danza, la bailarina Elisa Carrillo y el Ballet Folklórico de México. Se estrenará la obra Pirámide, de Carlos Chávez, dedicada a Amalia Hernández, y la interpretación de piezas de Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, José Pablo Moncayo y sones populares, en el marco de los 120 años del nacimiento de Carlos Chávez, los 85 años del Palacio de Bellas Artes y los 60 años del Ballet Folklórico de México.

El Festival Internacional Cervantino también celebra al Palacio de Bellas Artes

El 12 de octubre a las 19:00 horas, la Orquesta Sinfónica de Montreal engalanará la Sala Principal con un concierto que dirigirá Kent Nagano y en el que se tendrá la actuación de la violinista Veronika Eberle, que interpretará obras de Johannes Brahms y Béla Bartók.

Las voces de las cantantes Omara Portuondo, de Cuba, y Regina Orozco, de México entonarán las canciones de Agustín Lara y Álvaro Carrillo dentro del espectáculo Pedazos del corazón, el miércoles 16 de octubre a las 20:00 horas en la Sala Principal.

La cantante mexicana radicada en Nueva York, Magos Herrera, y el cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider se presentarán el 19 de octubre en la Sala Principal, a las 20:00 horas, con temas de su disco Dreamers, lanzado en 2018 y nominado al Grammy, el cual incluye piezas del cancionero iberoamericano y musicalizaciones de textos de Octavio Paz, Federico García Lorca, Rubén Darío, Violeta Parra y Gilberto Gil, entre otros.

Con su espectáculo Sombras, la bailarina flamenca y coreógrafa Sara Baras llenará de energía, luz y pasión la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 21 de octubre a las 20:00 horas. La acompañarán el bailaor y coreógrafo José Serrano y el saxofonista Tim Ries, con la dirección musical de Keko Baldomero.

INBAL invita a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta de Gustavo Dudamel en noviembre

Entre las actividades relevantes de esta conmemoración para el mes de noviembre, se encuentra la participación de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, bajo la batuta de su director artístico, Gustavo Dudamel, invitada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que se presentará el martes 12 y el miércoles 13 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Interpretará la Sinfonía número 4 de Anton Bruckner y La consagración de la primavera de Ígor Stravinski, así como los estrenos regionales de Téenek - Invenciones de territorio de la mexicana Gabriela Ortiz, Sustain de Andrew Norman y Must the Devil Have All the Good Tunes? de John Adams, comisionadas ex profeso por la agrupación. El concierto para piano de Adams fue compuesto especialmente para la intérprete china Yuja Wang, quien participará como solista invitada.

Adicionalmente a sus conciertos, Gustavo Dudamel tendrá una actividad académica con jóvenes músicos de la Youth Orchestra of Los Ángeles (YOLA) junto con alumnos de las escuelas de música del INBAL y del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura.

Invitamos a conocer la historia del Palacio de Bellas Artes a través de cápsulas informativas, así como postales digitales y dinámicas que se difundirán en la pagina oficial y redes sociales del INBAL.





Related Articles Shows View More Mexico Stories

More Hot Stories For You