Otorgan A Laura Rocha El Premio Nacional De Danza ContemporÃ¡nea JosÃ© LimÃ³n 2019

Por unanimidad, la bailarina y coreógrafa Laura Rocha fue elegida para recibir el Premio Nacional de Danza José Limón 2019, considerada la máxima condecoración que se otorga en México a personalidades distinguidas que han contribuido en el quehacer dancístico nacional.

Se trata de un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como parte de su política eje, para el fortalecimiento del carácter nacional del INBAL, mediante la Coordinación Nacional de Danza, así como del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de Cultura. La sinergia entre estas instituciones hace posible que la galardonada sea merecedora de un estímulo económico de 80 mil pesos.

El jurado -integrado por la crítica de danza Rosario Manzanos, así como por los coreógrafos Miguel Ángel Palmeros y Miguel Mancillas- declararon ganadora por unanimidad a la creadora mexicana "por su invaluable trascendencia en la danza nacional e internacional como intérprete, coreógrafa y docente, formadora de generaciones de bailarines y directora de Barro Rojo Arte Escénico, una de las agrupaciones más representativas de la danza contemporánea mexicana, además de su comprometida labor como promotora, por su contribución en la creación de públicos y su permanente lucha por los derechos de los artistas de la danza".

La maestra Laura Rocha, quien es egresada de la Academia de la Danza Mexicana y tiene una licenciatura en Educación artística con especialidad en danza, comparte su sentir ante esta distinción: "Para mí es un honor recibir este premio, por lo que significa tan importante personalidad como lo es José Limón, una persona que cambió cánones del bailarín, extraordinario docente, innovador de una técnica, persona admirable con fuerza interpretativa. Este premio me impulsa a continuar de manera contundente lo que hace muchos años inicié, una trayectoria sustentada en el trabajo cotidiano y constante para lograr la realización del individuo como profesional de la danza, con compromiso y honestidad".

Docente en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL, en la especialidad de Contemporáneo desde 1983 y coordinadora del nivel Bailarín ejecutante desde 1995, Laura Rocha resalta que este reconocimiento no hubiera sido posible sin el apoyo de Emilio Sabín, quien es su fuente de inspiración; de Francisco Illescas, su apoyo y compañero de vida; y de los bailarines de su compañía, Barro Rojo Arte Escénico.

"Todos me impulsan a continuar, crear, bailar, dar clase. Es un reconocimiento que me obliga a comprometerme con mi profesión, a exigir el máximo de trabajo. Agradezco a los compañeros, a los colegas de la danza por acompañar el camino. Es un trabajo que se logra en colectivo. Barro Rojo me fortalece. Parafraseando a Roque Dalton: ´La poesía (y la danza) como el pan, es de todos´", finalizó quien es bailarina y coreógrafa de la compañía Barro Rojo desde 1986 y directora artística de la misma agrupación a partir de 1994.

Desde hace más de tres décadas este premio ha sido otorgado a figuras destacadas de la danza moderna y contemporánea (mexicanas y extranjeras), al tiempo que rinde tributo de manera permanente al maestro José Limón, quien fuera un destacado bailarín y coreógrafo originario de Culiacán. Algunas de las personalidades que lo han recibido son: Guillermina Bravo, Raúl Flores Canelo, Valentina Castro, Guillermo Arriaga, Cora Flores, Rossana Filomarino, Alberto Dallal, Cecilia Lugo, Margarita Tortajada, Anadel Lynton, Adriana Castaños, Rosario Manzanos y Miguel Mancillas, entre otras.

La entrega del reconocimiento se llevará a cabo este martes 7 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, en el marco de la edición XXXIII del Festival Internacional de Danza José Limón. La ceremonia estará encabezada por Papik Ramírez Bernal, director general de Instituto Sinaloense de Cultura, y Nina Serratos, titular de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.





