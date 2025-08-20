Noche De Poesía Y Performance Con Deborah Castillo En El Gran Basamento

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Laboratorio Arte Alameda (LAA), realizará una Noche de poesía y performance con la artista venezolana Deborah Castillo, el jueves 21 de agosto a las 18 horas, con entrada libre.

Como parte de la experiencia de la exposición Deborah Castillo: Gran Basamento, se abrirá el espacio principal de la muestra para recibir a visitantes que quieran compartir de viva voz sus poemas y manifiestos, convirtiéndose en un lugar de reunión, convivencia y expresión, recordando la importancia de la palabra en la construcción de lo común.

La activación incluye una nueva intervención en la sala: la artista instalará distintos elementos de papel y rescatará nombres de migrantes venezolanos, junto al curador de la exposición, Jesús Torrivilla.

Gran Basamento transforma la Antigua Capilla de Dolores en un sitio de experimentación performática, en el que se construye un cuerpo en diálogo con el mural permanente Los informantes de Sahagún (1948), de Federico Cantú, y hace referencia al espacio piramidal circular de Cuicuilco.

La muestra explora las tensiones entre cuerpo, poder e imaginario político, y busca desacralizar monumentos y estructuras históricas desde una mirada corporal y subversiva, motivando la reflexión sobre los discursos de poder, la historia y la memoria desde el presente.

El Laboratorio Arte Alameda se ubica en Dr. Mora 7, Centro Histórico. Su horario es de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas. La entrada es libre para estudiantes, maestros y personas adultas mayores (INAPAM) con credencial vigente, así como para personas con discapacidad.