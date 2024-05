Maestrantes Conservatorianos Analizarán Con La Realización De Un Congreso La Música Mexicana De Concierto

Enter Your Email to Unlock This Article



Para abonar en el conocimiento académico de la Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto que se imparte en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), las y los estudiantes del programa presentarán el Congreso: Un enfoque analítico de la música mexicana de concierto.

Los días 13 y 16 de mayo, en la Sala 4 Agustín Caballero del recinto del Inbal –con entrada libre– se analizará la música mexicana de concierto desde un enfoque crítico nacionalista en temas como la influencia, la forma, el lenguaje armónico y las relaciones que se forman en los estilos específicos de los compositores.

“Es importante entender y analizar la música mexicana como una mixtura de elementos. No podemos desprender dicha obra de sus raíces europeas, mas sí podemos abonar en los imaginarios propuestos por compositores, como Carlos Chávez, y explorar la identidad sonora que generamos a partir de ellos”, comentó el profesor Eduardo Antonio Mariné.

Dijo que el posgrado de maestría en el CNM no busca solamente egresar intérpretes expertos, sensibles y analíticos, sino también con capacidades amplias para la escritura, la investigación y la academia.

El primer día de trabajo –13 de mayo– participarán: Luis Enrique Reyes, Pedro Alexis Camacho y Víctor Guillermo Nájera, con los temas: Las variaciones para piano solo de Leonardo Velázquez, contextualización y análisis; La guitarra conservatoriana: el legado de Ponce, Chávez y Revueltas, y Exotismo durante el nacionalismo musical mexicano, respectivamente.

En la segunda jornada –16 de mayo– se presentarán: Ritta Regina Rosales con Una lectura analítica de la lírica utilizada en la música coral mexicana del siglo XX, y Lluvia Alejandra Sánchez con Silvestre Revueltas: la potencialidad y escena mexicana en las tres piezas para violín y piano.

