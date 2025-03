Invita La ENDCC A La Temporada De Exámenes De La Licenciatura En Danza Clásica Con Línea De Trabajo De Docencia

Get Access To Every Broadway Story



La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invita a la temporada de exámenes de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Docencia, que se realizará este viernes 28 de febrero y el sábado 1 de marzo en el Teatro Raúl Flores Canelo, ubicado en el Centro Nacional de las Artes.

Este evento contará con la presentación de seis coreografías realizadas por estudiantes de 7° año, quienes han sido asesoradas por su maestro titular, Jorge Saldaña. Entre las obras están Tejidos, coreografiada por Valeria Gutiérrez, con música de Tino Cuzzalani y diseño de iluminación a cargo de Leslie Márquez. Otra pieza, Hasta la última gota, fue creada por Isela Dairen Marcial Tranquilino, quien también se encargó de la edición musical y el vestuario, con una variada selección musical de Virgilio Aiello y otros.

Las coreografías NOS, The magic of be you, Cúrate y Euskera también prometen ser un deleite visual y sonoro, cada una con su propio enfoque creativo y colaboraciones en música, iluminación y vestuario.

De acuerdo con la coordinadora de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Docencia, Paloma Shesed Río de la Loza, a través de estas presentaciones, las y los estudiantes desarrollan habilidades para plasmar ideas congruentes a través del movimiento, así como para organizar y dirigir a un elenco. Su desempeño es evaluado en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta la presentación final, lo que les permite fortalecer los conocimientos adquiridos durante la primera parte del ciclo escolar.

“Las y los estudiantes enfrentan desafíos significativos al crear y presentar sus coreografías, como la necesidad de ser coherentes con sus temas y de integrar adecuadamente la música, el vestuario y la iluminación. Sin embargo, cuentan con el apoyo constante de sus maestros, quienes guían y retroalimentan su proceso creativo”, señaló.

Al realizar una invitación al público, apuntó que esta temporada de exámenes es una excelente oportunidad para apreciar el talento y la creatividad de las y los jóvenes de la Licenciatura en Danza Clásica.

Cabe mencionar que el 21 y 22 de febrero, los y las estudiantes de 8° y 9° año de la licenciatura también presentaron sus exámenes en el Teatro Raúl Flores Canelo. En la materia Lógicas de la Conjugación Tradicional, llevaron a escena Metrópoli, con la asesoría de su maestro titular, Carlos Rodríguez. En 9° año, con la asesoría de su docente titular, Cecilia Appleton, presentaron los trabajos coreográficos INSIDE Reflejos del interior y Cartografías del Encuentro, en la asignatura de Coreografía.

