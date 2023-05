Invita El Inbal Al Diplomado Virtual De Literatura Latinoamericana Contemporánea

Las sesiones iniciarán el 22 de mayo y concluirán el 18 de diciembre del año en curso, con un periodo vacacional en agosto. Las clases serán los lunes y miércoles (con excepción de días feriados oficiales), de 17:00 a 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El diplomado se realizará de forma virtual en su totalidad y está dirigido a las personas que deseen conocer las principales etapas, corrientes, autores y títulos de la literatura que se han generado en Latinoamérica desde mediados del siglo pasado y hasta la actualidad. Las clases estarán abiertas para el público en general en dos modalidades virtuales; la primera, pantalla privada, dirigida a las personas interesadas en recibir las sesiones del diplomado de manera particular, quienes, después de cubrir el monto de inscripción de 2,000.00 (dos mil pesos mexicanos), podrán conectarse desde donde deseen. La segunda modalidad, pública, estará abierta para espacios culturales que se inscriban como sede y que cuenten con las condiciones adecuadas para recibir a las y los alumnos. Esta segunda modalidad no tendrá ningún costo. Las 50 clases están divididas en seis módulos de especialización; en el primero, Panoramas de la literatura latinoamericana se revisarán, de manera general, diversos géneros literarios relevantes para comprender la era moderna. El segundo módulo, Literatura del Cono sur: Argentina, Uruguay, Brasil y Chile abordará obras de diversos géneros y representativas de cada nación. El módulo tres, La literatura en Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador abarcará autores influyentes, géneros y nuevas visiones adoptadas en esta región. En el cuarto módulo, Literatura de Colombia y Venezuela, en el cual se repasará la obra de narradores, cronistas y poetas, además de un panorama sobre los movimientos que han influido en la literatura hispánica de la actualidad. El siguiente módulo, Literatura cubana, se enfocará en la literatura originada en las últimas décadas del Siglo XX en la isla socialista. En el último módulo, Literatura de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se revisará el fenómeno migratorio y los contextos de violencia que han permeado en la literatura de la región. Para la modalidad pantalla privada se deberá llenar un formulario en la siguiente dirección: https://bit.ly/43LvM8W y escribir al correo cnl.formacionliteraria@inba.gob.mx para solicitar la cuenta del pago de 2,000.00 (dos mil pesos mexicanos) y enviar la siguiente documentación: CURP y comprobante de domicilio a esa misma cuenta de correo electrónico. Estas sesiones buscan reconocer el panorama de la literatura latinoamericana contemporánea a través de las obras significativas e influyentes que invitan a cuestionamientos acerca de los asuntos sociales e históricos más relevantes de la modernidad.

