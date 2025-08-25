INDECENTE, De Paula Vogel, Llega A Su Última Temporada En El Teatro Del Bosque Julio Castillo

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con Ana Kupfer, Yosi Bernstein e Ivonne Márquez, presentan Indecente, obra escrita por la reconocida dramaturga Paula Vogel, ganadora del Premio Pulitzer, bajo la dirección de Cristian Magaloni.

Esta conmovedora y poderosa puesta en escena narra la historia de The God of Vengeance, la controvertida obra de Sholem Asch que marcó un antes y un después en la historia del teatro.

A través de una pequeña compañía judía, el público será testigo del recorrido de esta pieza desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su polémica presentación en Broadway —censurada por mostrar un beso entre dos mujeres— hasta sus últimas funciones en el ghetto de Lodz, en Polonia, durante la ocupación alemana. Con un equilibrio entre drama, música y momentos de gran emotividad, Indecente rinde homenaje a los artistas que arriesgaron todo por mantener viva la voz del arte frente a la adversidad.

Más que un relato histórico, Indecente es una reflexión sobre las distintas formas de discriminación —sexual, religiosa y creativa— y, al mismo tiempo, una exaltación del valor, la esperanza y la magia del teatro como último refugio y fuerza del espíritu humano.

Para esta nueva temporada, el elenco está conformado por: Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Ana Guzmán Quintero, Majo Pérez, Roberto Beck, César Chagolla, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo y Manuel Gorka. La propuesta escénica se enriquece con música en vivo a cargo de Leo Soqui, Silvestre Villarruel, Cecilia Becerra, Itzel Conde y Francisco Verden.

En 2023, la puesta en escena obtuvo los máximos reconocimientos del teatro en México, consolidándose como una de las producciones más premiadas y aclamadas de la temporada. Recibió cinco premios Metropolitanos de Teatro, incluyendo Mejor Obra de Teatro, Mejor Actuación Femenina Principal y Mejor Dirección; cinco premios de la ACPT, entre ellos Obra del Año y Traducción/Adaptación; así como reconocimientos de Cartelera de Teatro a Mejor Obra, Mejor Dramaturgia y Mejor Dirección.

Esta puesta en escena se presentará del 21 de agosto al 28 de septiembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque, con funciones jueves, viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. La temporada suspende el 31 de agosto y repone el miércoles 10 de septiembre a las 19 horas. La obra está recomendada para mayores de 15 años, tiene una duración aproximada de 120 minutos y el costo de entrada es de $150.

Los boletos pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural del Bosque o en línea a través de este enlace.