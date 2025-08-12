 tracking pixel
News on your favorite shows, specials & more!

INBAL Y Sgeia Lanzan Programa De Actualización Docente Con Enfoque En Inteligencia Artificial

El programa incluye 25 webinars impartidos por especialistas de Activa (Google) y brindará a los participantes acceso a herramientas digitales y de inteligencia artificia

By: Aug. 12, 2025
INBAL Y Sgeia Lanzan Programa De Actualización Docente Con Enfoque En Inteligencia Artificial Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), pondrá en marcha el 13 de agosto el programa de Actualización para la innovación pedagógica en la enseñanza y el aprendizaje, con integración y uso de herramientas digitales en el aula.

Esta iniciativa busca fortalecer las competencias digitales y en inteligencia artificial de docentes y personal de apoyo académico de todas sus escuelas y centros de investigación. El plan forma parte del Programa de Formación, Actualización y Nivelación Académica 2025 y contempla 25 webinars en línea impartidos por especialistas de Activa (Google), todos los lunes y miércoles de agosto a noviembre. Entre los recursos que recibirán los participantes destacan el acceso institucional a Gmail, Drive, Classroom, Canva para la Educación, videoconferencias Meet para hasta 500 personas, creación de sitios web y calendarios compartidos, así como el Curso de Fundamentos de la Inteligencia Artificial de Google, certificado por Coursera.

Los contenidos incluirán organización y colaboración en la nube, diseño de materiales interactivos, ética y responsabilidad en el uso de IA, aplicaciones de Gemini y Canva en el aula, experimentos con Google Labs y gestión integral del aula virtual.

Con esta iniciativa, el INBAL apuesta por una educación artística de vanguardia, inclusiva y tecnológicamente actualizada, reforzando su compromiso con la innovación pedagógica y la equidad digital.


Don't Miss a Mexico News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos