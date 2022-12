El Museo Nacional De San Carlos Abre Al Público La Exposición Pretérito En Tiempo Presente. La Guerra En El Siglo XX[I]

A partir de este miércoles 7 de diciembre en el Museo Nacional de San Carlos se abrirá al público la exposición Pretérito en tiempo presente. La guerra en el siglo XX[I], encaminada a hacer una reflexión que permita explorar múltiples expresiones derivadas de la experiencia de las guerras del mundo en el siglo XX.

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Can Carlos, en colaboración con la Academia de Artes (AA) y el Goethe Institut Mexiko, la muestra reúne obra gráfica de autores mexicanos realizada en el siglo XX perteneciente a la colección de la AA, así como impresiones contemporáneas obtenidas a partir del negativo digital de series como Kiev y Along the Rust, del artista alemán Olf, quien se ha distinguido por ser un fotógrafo de alto riesgo.

Se trata -dijo la directora del Museo Nacional de San Carlos, Mireida Velázquez Torres- de la última exposición del 2022 que se inaugura en este recinto de la Red de Museos del Inbal y representa la continuidad de trabajos que se llevan a cabo cada año en colaboración con la Academia de Artes.

"Es una relectura de la colección de gráfica de la AA y de fotografía contemporánea del siglo XXI, a partir del trabajo del alemán Olf, un fotógrafo que se ha dedicado en los últimos años a registrar los conflictos bélicos que actualmente se desarrollan en el mundo, sobre todo en Europa", comentó.

Destacó que a partir de esta contraposición entre los conflictos bélicos contemporáneos y sucesos ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, es como Adolfo Mantilla -curador de la muestra-- propone esta relectura del acervo de la Academia de Artes.

Precisamente, Adolfo Mantilla comentó en un recorrido por la exposición que el propósito de la muestra "es retomar iconografía e imaginarios del siglo XX en torno a los grandes conflictos bélicos del siglo pasado para tratar de mover al espectador hacia una reflexión en torno a la contemporaneidad".

El título de la muestra --Pretérito en tiempo presente-- nos parecía en cierta forma contradictorio, pero corresponde prácticamente con la incongruencia que podríamos estar experimentando en el mundo contemporáneo, cuando creemos que un pasado ya terminó, pero adquiere una relevancia inusitada en el tiempo presente, subrayó el curador.

La exposición se ha integrado en tres bloques, el primero busca hacer un retrato de la guerra como un personaje y reúne 14 obras gráficas de artistas como Leopoldo Méndez, Isidoro Ocampo, Jesús Guerrero Galván, Alfredo Zalce, Luis Arenal, Alberto Beltrán, Carlos Orozco Romero y Pablo O´Higgins, entre otros.

El segundo bloque contiene el trabajo de arte digital del fotógrafo Olf que tiende a establecer ese diálogo, ese vínculo entre una crónica gráfica y una crónica fotográfica, tratando de identificar afinidades tristemente accidentales casi imposible de creer, mientras que el tercer bloque -en el que destaca el óleo sobre tela Mujer con paloma (1978), de Carlos Orozco Romero-- intenta hacer una especie de reflexión en el sentido de "la necesidad de construir una sociedad civil que trabaje en torno a la pacificación, una sociedad civil que piense y ejerza la paz", expresó el curador.

Pretérito en tiempo presente. La guerra en el siglo XX[I] se basa en el uso de la idea de "supervivencia", acuñada por el teórico de la imagen Aby Warburg, con la intención de crear un dispositivo que, a partir del uso de diversas formas visuales, permita el establecimiento de múltiples mecanismos de reflexión crítica.

La noción de survival (supervivencia), extraída de la antropología británica, ayudó a Aby Moritz Warburg a desarrollar un complejo entramado teórico y conceptual que le permitió explorar la supervivencia de múltiples elementos pretéritos en representaciones creadas a lo largo del tiempo.

De este modo, las impresiones contemporáneas realizadas a partir del negativo digital de series como Kiev y Along the Rust, de Olf, buscan establecer un vínculo entre obras gráficas de diferentes artistas con las realidades contemporáneas en Europa del Este. Piezas como la linografía de Alberto Beltrán titulada El éxodo, y el óleo de Carlos Orozco Romero, Mujer con paloma, dialogan con fotografías del artista alemán.

En su conjunto, estas crónicas gráficas y fotográficas de la guerra en el siglo XX[I] plantean la puesta en crisis de las nociones fundacionales del proyecto civilizatorio, al tiempo de afirmarse como expresiones sintomáticas del colapso del tiempo histórico.

De esta manera, el itinerario propone indagar en registros gráficos producidos en el marco de los grandes conflictos bélicos ocurridos durante el siglo XX, con la intención de identificar su pervivencia en fotografías emanadas de la realidad contemporánea.

La muestra Pretérito en tiempo presente. La guerra en el siglo XX[I] estará abierta al público a partir de este miércoles 7 de diciembre en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en avenida México Tenochtitlan # 50, colonia Tabacalera. El horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Los domingos la entrada es gratuita.