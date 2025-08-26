El Museo De Arte Moderno Presenta Fábulas Fantásticas En El Museo De Las Artes

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), en colaboración con la Universidad de Guadalajara, presentan la exposición Fábulas fantásticas en el Museo de las Artes (MUSA).

El MAM, reconocido por su labor en la difusión y promoción del arte moderno mexicano, refuerza sus vínculos interinstitucionales mediante la itinerancia de exposiciones en diversos estados de la República. Este año colaboró con el Museo Cabañas en la exposición Manuel Álvarez Bravo. Todas las cosas que suceden, y el próximo año trabajará con el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de Monterrey. Fábulas fantásticas continúa este esfuerzo. Tras haberse presentado en el Antiguo Templo de San Agustín en Zacatecas, constituye la primera vez que la colección del MAM llega al MUSA.

Cabe destacar que, en años recientes, el MAM ha colaborado con el MUSA en importantes exposiciones, como la muestra Balenciaga en 2016 y el préstamo de obras de Remedios Varo en 2015. La exposición ofrece una aproximación al arte moderno de México que no se limita únicamente a su vertiente nacionalista. Además, supera el cliché que identifica “lo mexicano” como surrealista, mostrando que el tono inusual, mágico o fantástico presente en la producción artística ha sido una vía para introducir críticas a ciertas posturas estéticas y contextos culturales e históricos. Los visitantes podrán conocer el trabajo de Rafael Coronel, Manuel Álvarez Bravo, Francisco Toledo, Alice Rahon, José Luis Cuevas, Cordelia Urueta, Guillermo Meza, Marysole Wörner Baz, Carlos Orozco Romero, Graciela Iturbide, Lola Álvarez Bravo, Benjamín Domínguez, Ricardo Martínez, entre otros.

Con esta exposición, el INBAL refrenda su compromiso de promover y difundir el patrimonio artístico mexicano en todo el país, en colaboración con instituciones de diversos estados de la República.

La muestra estará abierta del jueves 28 de agosto de 2025 al 4 de enero de 2026, de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas, en el Museo de las Artes (MUSA), ubicado en Av. Juárez 975, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, CP 44160.