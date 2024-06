El Museo Casa Estudio Diego Rivera Y Frida Kahlo Inaugura Kahlo Sin Fronteras, En El 70 Aniversario Luctuoso De La Pintora

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, perteneciente a la Red de Museos Inbal, inaugurará la exposición Kahlo sin fronteras, exhibición que propone explorar uno de los temas menos abordados de la artista: su salud física y la relación que mantuvo con el entorno médico.

Por primera vez una exposición sobre Frida Kahlo presenta parte de su expediente clínico, conservado en el archivo del Centro Médico ABC. La fotógrafa y curadora Cristina Kahlo tuvo acceso a este registro y, en colaboración con el co-curador Javier Roque Vázquez Juárez, proponen una lectura nueva para tratar un archivo documental con las artes visuales.

El título de la exhibición evoca la ausencia de límites corpóreos en Frida Kahlo, quien se ha convertido en un referente del arte universal. Reúne correspondencia, documentos, hojas clínicas y más de 80 fotografías que son testimonio de la vida familiar y personal de la pintora, cuya biografía fue registrada por la lente de su padre, Guillermo Kahlo, así como de los fotógrafos Nickolas Muray, Antonio Kahlo, Julien Levy, Gisèle Freund y Juan Guzmán, entre otros.

Uno de los propósitos de la exposición es puntualizar acerca de la relación cercana y amistosa que Frida Kahlo sostuvo con sus médicos de cabecera: el Dr. Leo Eloesser, David Glusker y Juan Farill. Una de las piezas relevantes de la muestra es el libro del autor Martín Martínez, Anatomía completa del hombre, con los hallazgos, nuevas doctrinas, observaciones raras hasta el presente, y muchas advertencias necesarias para la cirugía, según el método explicado en el Teatro de Madrid, el cual aborda el tema del corazón expuesto, motivo recurrente en el trabajo de Frida Kahlo. El ejemplar presenta una dedicatoria de la propia artista para el Dr. Juan Farill, quien estuvo a cargo de las operaciones de columna vertebral de la artista y a quien le dedicó el Autorretrato con el retrato del Dr. Farill (1951) y Naturaleza muerta. Viva la vida y el Dr. Juan Farill (1953).

En su juventud, Frida Kahlo mostró inclinación por la medicina, misma que quedaría truncada debido al accidente que sufrió en 1925. Como consecuencia de ese suceso debió permanecer hospitalizada en distintas ocasiones en el American British Cowdray Hospital (Centro Médico ABC), de las cuales queda constancia en el expediente médico que se conserva y en las fotografías de Juan Guzmán de 1950 y las realizadas por Raúl Anaya en 1953 y 1954 que se podrán apreciar en la muestra.

La propuesta curatorial de Cristina Kahlo y Javier Vázquez articula cinco núcleos temáticos que invitan a reflexionar sobre la vida y la obra de Frida Kahlo, la cual da cuenta del valor de la vocación de las cuidadoras y muestra espacios clínicos como quirófanos y habitaciones para la atención hospitalaria

La exhibición incluye, además, un grupo de imágenes de Graciela Iturbide, quien en 2005 realizó una serie fotográfica de los objetos que se encontraron en uno de los baños de la Casa Azul y un par de obras de Cristina Kahlo.

Con Kahlo sin fronteras, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo rinde homenaje a la pintora, en el marco del 70 aniversario de su deceso, ocurrido el 13 de julio de 1954. Este recinto integrante de la Red de Museos del Inbal dedica parte de su misión al estudio y divulgación de la trayectoria de esta artista, quien habitó de manera intermitente en este lugar.

La exposición podrá ser vista a partir del 6 de julio en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El horario del museo es de martes a domingo de 10:00 a 17:30 h. El costo del boleto de ingreso es de 45 pesos; menores de 13 años, estudiantes, profesores, personas con discapacidad y adultos mayores Inapam, con credencial, ingresan de manera gratuita. Los domingos la entrada es libre.

