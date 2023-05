El Inbal Designa Al Maestro Sergio Ricaño Al Frente De Escuela De Pintura, Escultura Y Grabado La Esmeralda Para El Periodo 2023-2027

Recordó que el 31 de mayo será el aniversario de La Esmeralda y que será una gran fecha para celebrar toda la historia de la institución. “El Inbal como instituto está lleno de distintos tiempos, nuestras escuelas se acogen a un paraguas en donde cada una tiene una historia particular y un año de inicio distinto; tenemos la celebración de todas las escuelas y afortunadamente todas confluyen en que somos parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En el mismo diálogo se comentó la importancia de los mecanismos de participación de las comunidades y las posibles mejoras en los procesos.

More Hot Stories For You