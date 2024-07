El Inbal Apoya El Modelo Comunitario Del Cecam En La Enseñanza De La Música Tradicional

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Con una fiesta de todo un día entre música y alegría, 11 jóvenes -dos mujeres y nueve hombres- recibieron el reconocimiento de la comunidad a su talento y tesón por concluir sus estudios como Técnico Profesional en Música Tradicional de Oaxaca que, a partir de este año cuenta con el aval del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se suma a la enseñanza de la música, el modelo comunitario del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam).

La ceremonia de clausura del ciclo escolar 2023-2024 fue organizada con meses de anticipación por la directiva del Cecam, que encabeza la maestra Ofelia Orozco, en donde la participación comunitaria es un valor fundamental que se inculca en este centro educativo enclavado en la zona Mixe de Oaxaca.

Así, en este festejo que se realizó en la cancha de básquetbol, sitio de gran significado para la vida en comunidad de Tlahuitoltepec, estuvieron presentes la presidenta municipal suplente, Elena Vázquez; la regidora de Educación y Cultura, Carmelita Vásquez Hernández; la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López; el coordinador de Patrimonio Cultural y Educación, Gustavo Torres Cisneros en representación del director de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; el director del Cedart Miguel Cabrera, de Oaxaca, Pedro Lemus, así como la subsecretaria de Planeación Estratégica de la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, Carmen Sánchez Parada, así como representantes de escuelas y la comunidad de Tultepec.

Luego de realizar los honores a la Bandera nacional e interpretar el Himno Nacional Mexicano, acompañados por la Banda Filarmónica del Cecam y posteriormente a la bandera del Pueblo Mixe, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, expresó su emoción por estar en un espacio en el que se forma a las infancias y juventudes que serán los portadores de la música tradicional de Oaxaca.

Tras escuchar las interpretaciones de las cuatro bandas, la Infantil, la Intermedia y la Filarmónica del Cecam acompañadas por la Banda Sinfónica de Tultitlán, que viajó desde el Estado de México para participar en un diálogo musical durante la ceremonia, convocó a quienes egresaron a que, “nunca olviden el espíritu con el que se formaron en este lugar maravilloso donde se estudia, comparte y se comprende música.

Al celebrar la diversidad musical que se imparte en el Cecam, agregó: “Este es un espacio donde existe la sabiduría, la que viene de los pueblos y la cual no tiene fronteras en la música, ya que tan válido es un danzón, un bolero o una obertura, porque aquí solo se aprende buena música”.

Ante las autoridades municipales y agrarias, así como representantes de las instituciones educativas invitadas, la titular del Instituto dijo: “Hoy estamos abrazando al Cecam y a quienes egresan de esta generación. Quiero decirles que a nombre del Inbal nos sentimos sumamente orgullosos de estar aquí, y compartir con maestras, maestros y estudiantes -desde infancias y juventudes- esta posibilidad de formar a las nuevas generaciones a partir de la herencia familiar tradicional y al mismo tiempo de la profesionalización de la música”.

Al externar el orgullo por esta acreditación en Técnico Profesional, que no solo otorga el Cecam, sino también por el Inbal a través del Conservatorio Nacional de Música (CNM), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigaciones Artísticas (Sgeia), la titular del Instituto aseveró que “esto es hablar de igualdad, diversidad y de erradicar esas posturas racistas y clasistas que piensan que la música solo se hace en las grandes ciudades. Este es un gran pueblo, este es el epicentro de la música porque aquí la música se hereda de los abuelos, de los padres, de las madres, a las infancias y a las juventudes, porque es hacer un mejor presente y un mejor futuro”.

Explicó que con este reconocimiento los egresados quedan exentos del curso propedéutico para su ingreso en el Conservatorio, con ello su acceso es absolutamente posible sin pasar por un nuevo filtro, porque ese aprendizaje ya lo tienen aquí en el Cecam.

“Aquí es donde reciben esa formación maravillosa y hemos visto la calidad interpretativa y también de la composición, de la relación entre maestras y maestros, este diálogo de bandas que tuvimos aquí es sensacional en esta tierra de memorias, donde la música toca el cielo”.

En su mensaje reconoció a las autoridades educativas del Cecam al manifestar su agradecimiento a la maestra Ofelia Orozco “por darnos la posibilidad de trabajar conjuntamente, porque no nos vamos a quedar ahí, y caminaremos también hacia el reconocimiento de la licenciatura, siempre con respeto y asumiendo la palabra del Cecam”.

Anunció, además: “Vamos a iniciar en el siguiente ciclo escolar, cumpliendo el compromiso, de que estén presentes integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí, en el Cecam, para fortalecer los aprendizajes de quienes están haciendo la música también en estos espacios. Este es un compromiso que vamos a cumplir”.

Por su parte, la directora general del Cecam, Ofelia Orozco Pérez, agradeció a la titular de Inbal su apoyo, ya que desde el inicio de esta colaboración educativa con el Instituto se ha triplicado el ingreso de niños y jóvenes a la escuela e internado de este espacio educativo comunitario.

Agregó que para el Cecam “recibirlos en este día tan especial, lleno de emociones. Porque una vez más nos desprendemos de otra generación de estudiantes para que puedan caminar hacia un nuevo reto, unos seguirán con sus estudios musicales, otros se insertarán en el campo laboral, tenemos la seguridad en que lo harán bien, pues durante su estancia en el Cecam demostraron sus habilidades, capacidades tanto como estudiantes como personas; estos jóvenes son extraordinarios”.

Y convocó a la generación que egresa a recordar “los valores y las lecciones aprendidas en esta institución: la disciplina, el respeto, la integridad, honestidad, empatía y la colaboración que son cualidades que los distinguirán en cualquier campo que ustedes se inserten y porque siempre serán parte de esta escuela de música Cecam”.

Con emoción y acompañados por sus madrinas y padrinos, recibieron sus constancias de estudio Ana Karen Bautista Hernández, Daniel Trinidad Gómez Cruz, Isabel Ibarra Sánchez, Miguel Ángel Jiménez Ríos, Lenin Daniel Luis Pérez, Ángel Martínez Hernández, Alan Zahid Martínez Santiago, Fernando Martínez Valencia, José Yudanni Rafael Mendoza, Edson Yair Sánchez González y Juan Marcos Sánchez, y como parte de su formación académica presentaron una obra de su autoría, mostrando que el Cecam apuesta también por una apertura hacia la diversidad musical.

En representación de los recién egresados, el estudiante Miguel Ángel Jiménez Ríos ofreció unas palabras de agradecimiento al personal docente y a las autoridades del Inbal.

Como parte de la celebración del cierre de ciclo escolar entre música y fuegos artificiales, la Banda Filarmónica Oficial del Cecam interpretó sones y jarabes mixes, y la danza del Cecam. Asimismo, participaron las bandas Filarmónica Infantil, Filarmónica de Tultepec y la Rondalla de Inducción Musical IA, bajo la dirección de Héctor Suriel Vásquez Díaz, así como el Ensamble Musical formado por los alumnos de Técnico Profesional en Música Tradicional del Cecam, “Daymaz Band”, con la interpretación de las piezas Ódiame, de Rafael Otero López, con arreglo de Lenin Daniel Luis Pérez, y Qué agonía, de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Gussy Lau, con arreglo de Miguel Ángel Jiménez Ríos.

El Plan de estudios del Cecam, establecido con reconocimiento oficial a través del Inbal y con el aval del Conservatorio Nacional de Música, contempla la enseñanza de los siguientes instrumentos de aliento: flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, corno, tuba, percusiones, y en 2023 se realizó la primera adenda al plan incluyendo un nuevo instrumento: el barítono.

El 8 de abril de 2024 se firmó un convenio entre el Inbal y el Cecam para atender el compromiso con la comunidad que conforma el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe de dar continuidad al programa de Técnico Profesional, incluyendo la posibilidad de atenderlos con un bachillerato musical y una posible licenciatura en interpretación, docencia y dirección de música tradicional de Oaxaca.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.