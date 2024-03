El Dúo Voz Entre Cuerdas Compartirá Música De Compositoras Latinoamericanas Y Europeas

Get Access To Every Broadway Story



El dúo Voz entre cuerdas ofrecerá el concierto Feminae, con una selección de obras de las compositoras italianas Francesca Caccini (1587-1640) y Barbara Strozzi (1619-1677), y de la francesa María Malibrán (1808-1836), el viernes 15 de marzo a las 19:30 h en la Casa Nuestra, Sede Histórica del Senado de la República, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El dúo también interpretará obras de creadoras mexicanas y latinoamericanas, entre ellas Lo t'ameró, de Ángela Peralta; Morí, Op.4, de Guadalupe Olmedo; Alma mía y Te quiero dijiste, de María Grever; Bésame mucho y Verdad amarga, de Consuelo Velázquez; Como la cigarra, de María Elena Walsh; y Gracias a la vida, de Violeta Parra.

Voz entre cuerdas lo integran la soprano Jeorgina Tavira Medina y el guitarrista y vihuelista Javier Hernández Tagle, quienes egresaron con honores del Conservatorio de Música del Estado de México y realizaron estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio della Svizzera Italiana, bajo la tutela del guitarrista Lorenzo Micheli y la cantante Luisa Castellani.

El grupo se formó en 2011 y ha mantenido una constante actividad concertística, al ofrecer 40 presentaciones anuales en importantes foros y festivales nacionales e internacionales.

Apenas hace seis años dio a conocer su primer material discográfico: Ay, que me río de amor. Voz entre cuerdas tiene un amplio repertorio: desde el renacimiento hasta la actualidad y de la música de concierto hasta la música tradicional española y latinoamericana.

En 13 años de vida productiva, el dúo ha realizado una intensa labor de transcripciones y adaptaciones para la realización de cada uno de sus programas.

El concierto de Voz entre cuerdas, inscrito en el ciclo Música Inbal por la ciudad, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), es una actividad cuyo objetivo acerca la creación musical de los diferentes continentes; es gratuito para todo público.

