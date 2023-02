El Compositor Mexicano Joaquín Lichtle Prieto Compartió Su Experiencia Como Creador De Música Para Cine

El compositor y director musical de origen poblano, Joaquín Lichtle Prieto, impartió la conferencia Música en Hollywood en el Conservatorio Nacional de Música, donde abordó el desarrollo de la musicalización en la industria del cine y el auge que cobró con el uso de las nuevas tecnologías.

Integrante de la reconocida empresa Bleeding Fingers Music, especializada en la musicalización cinematográfica, Lichtle compartió su experiencia y trayectoria en este ámbito, principalmente en la producción de música para cine y televisión.

Comentó que en las primeras películas sonoras se usaban audios o música de piano adaptado. Fue King Kong la primera cinta realizada con nuevas tecnologías, en la que se llevó a cabo un trabajo de musicalización. Los primeros años se recurrió a la música de autores con formación clásica, como Ígor Stravinski, Claude Debussy, Richard Wagner, Johannes Brahms o Serguéi Prokófiev, pero más tarde aparecieron músicos como Erich Korngold, Max Steiner, Alfred Newman, Gustav Holst e incluso Richard Strauss en la realización de música y banda sonora.

Expresó que para el manejo de las emociones se requiere el uso de determinados instrumentos, de acuerdo con su sonoridad. "Actualmente es común usar las técnicas extendidas en las orquestas para lograr el ambiente necesario y provocar las sensaciones y emociones que exigen las películas".

Lichtle mencionó que las etapas en la creación de la música son: preproducción, producción y postproducción, aunque la relación más importante del compositor es el vínculo con el director de la cinta para apoyar en el proceso con la música, pero siempre a favor de la historia y la perspectiva del director.

Los exponentes más distinguidos en la actualidad en este género son John Williams, Hans Zimmer, James Newton, Harry Gregson-Williams, Hildur Guõnadottis y Pinar Toprak.

Joaquín Lichtle Prieto ingresó al Berklee College of Music gracias a la calidad de su formación en México. Con el tiempo destacó como director del grupo Audire Soundtrack Choir & Orchestra mientras estudiaba. Su talento y profesionalismo le permitieron colocarse en la industria de Hollywood y más específicamente en la empresa de Hans Zimmer: Bleeding Fingers Music.

Comentó que el trabajo en equipo es indispensable, porque permite satisfacer las necesidades musicales de proyectos de alcance mundial.

Considerado uno de los músicos mexicanos más destacados, cuyo trabajo orquestal se ha inclinado hacia la banda sonora o música para cine, ha tenido la oportunidad de componer para producciones televisivas, como Masterchef, Nightwatch, Interrogation Raw, Earth at Night In Color, siendo esta última la primera serie de proyección internacional en la que participó, además de Around The World In 80 Days, en la que colaboró como miembro del equipo que realizó la música.

Nacido en Cholula, Puebla, a la edad de siete años comenzó a tomar clases de piano inspirado por su madre, quien también tocaba ese instrumento. Destacó que tiene la habilidad de tocar canciones luego de escucharlas por primera vez.

En Bleeding Fingers es el único integrante mexicano. "Me siento agradecido y orgulloso que entre mis colegas soy visto con mucho respeto y reconocido como artista. Lo que he aprendido es que la excelencia puede derribar cualquier prejuicio y permitirnos alcanzar los objetivos que nos planteemos".

De este modo recomendó a los jóvenes estudiantes que insistan en permanecer en el objetivo que se hayan trazado. "En una industria donde la demanda es grande y los tiempos de entrega son cortos, la organización, planeación y trabajo en equipo son claves para lograrlo".