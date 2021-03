El Centro Cultural Del Bosque Recibe A Das Ghetto Teatro Con Su Propuesta #RESISTE

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentarán tres intervenciones escénicas a cargo de la compañía Das Ghetto Teatro, en espacios abiertos del Centro Cultural de Bosque como parte de la campaña #VolverAVerte y del proyecto #Resiste, con idea, concepto y dirección escénica de Agustín Meza. Las funciones se llevarán a cabo los jueves 18 y 25 de marzo, así como el viernes 26 de marzo a las 18:00 horas.

El colectivo escénico Das Ghetto define a #Resiste como una iniciativa que defiende la función del arte como una actividad esencial en el espacio público ante la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo. Su pronunciamiento, que se erige como símbolo de resistencia, tiene como propósito demostrar que toda manifestación artística y cultural es necesaria en México y en el planeta.

El proyecto compuesto de piezas breves se propone regresar a la vitalidad del contacto humano mediante intervenciones escénicas en espacios abiertos que cumplen las medidas sanitarias.

Con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes, así como del personal que labora en el montaje, se aplicará un estricto protocolo de higiene, el cual consiste en el uso obligatorio de cubreboca, el paso por un filtro sanitario, la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura, que no deberá superar los 37.4ºC.

La compañía recordará a tres creadores teatrales: Tersura, dedicado a Julio Castillo, el jueves 18 de marzo; Varsovia, en reconocimiento a Ludwik Margules, el jueves 25 de marzo; e Irreverente, a Juan José Gurrola, el viernes 26 de marzo. Todas las funciones serán a las 18 horas.

Se presentará con un elenco que alterna funciones, conformado por Luis Alberti, Enrique Arreola, Lola Barajas, Montserrat Díaz, César Estrada, Flor G. Bucio, Genny Galeano, Xavier García, David Guevara, Francesca Guillén, Idalina Hernán, Ángel Hernández, Adrián Ladrón, Liz Maya, Miguel Pérez Enciso, Gustavo Pineda, Ramón Solano, Roberto Sosa, Rafael Valverde M. y Gastón Yanes.

Das Ghetto ha llevado a cabo intervenciones con piezas breves en diversos puntos de la Ciudad de México durante el confinamiento sanitario, como We'll Meet Again, efectuada en el Zócalo; Héroes, en la explanada del Auditorio Nacional; Placenta, en Iztapalapa y en la presa Madín, y Wish You Where Here, en avenida Paseo de la Reforma.

Con sede en la Ciudad de México, la agrupación tiene como objetivo ofrecer propuestas escénicas de calidad artística en beneficio del desarrollo sociocultural de la población. La compañía cuenta con más de 20 proyectos de puesta en escena y más de 650 funciones desde su creación. Cuatro de sus producciones han representado a México en festivales de teatro en Argentina, Corea, Cuba, España, Rumania y Uruguay.

Con participación en más de 25 festivales de teatro nacionales y en tres ocasiones ha asistido a la Muestra Nacional de Teatro; por su trayectoria cuenta con más de 15 reconocimientos, entre los que destacan: Premio Villanueva de La Habana, Cuba, por Mejor espectáculo internacional; Programa de Apoyo a Grupos Profesionales de Artes Escénicas México en escena, del Fonca; Beca Bancomer de Apoyo a las Artes, de Fundación BBVA Bancomer (hoy Beca de Arte BBVA) y Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, del Fonca.