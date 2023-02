Con El Programa Bienvenido A Tu Casa, La Compañía Nacional De Danza Comparte La Experiencia De Sus Docentes

Con el programa Bienvenido a tu casa, la Compañía Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), acercó al público general al mundo del arte en movimiento.

En el Salón 3 del Centro Cultural del Bosque, las profesoras Beatriz Correa y Cecilia Lugo ofrecieron una charla a los asistentes en la cual contaron sus historias de deseos cumplidos, pasión, interés, amor por el escenario, disciplina, aprendizaje, exploración y anécdotas a lo largo de varios años de experiencia en la CND

Como moderadora del conversatorio, la bailarina Isabel García les preguntó ¿cómo fue su acercamiento al ballet, su ingreso a la CND y las vivencias por las que atravesaron en su momento?

La exbailarina Beatriz Correa dijo: "Tuve que trabajar mucho. No tenía las condiciones ideales de una bailarina, pero amaba tanto la danza que, -te lo puedo jurar-, llegaba una hora antes al salón porque quería estar en el escenario. Mi directora, Ana del Castillo, a quien le agradezco profundamente mi formación, siempre me dijo que yo iba a ser maestra, pero no bailarina... no lo considere un reto, creo que mi necesidad por bailar fue lo que me impulsó".

Entonces trabaje día y noche hasta que entre como aspirante suplente y convertirme, por 20 años, en bailarina del grupo artístico.

Por su parte, Cecilia Lugo, fundadora de Contempodanza, comentó que cuando vio a su hermano bailar en el Palacio de Bellas Artes -con el ballet de Amalia Hernández- nació su interés por estar en ese escenario.

"El maestro Tulio de la Rosa me mandó a audicionar a la compañía", espacio en el que por cinco años me entrenó y educó bajo la instrucción, talento y destreza de cuatro joyas del ballet cubano.

Fue así que después de cinco años me fui a Nueva York unos meses, nos regresamos, y comencé mi vida por otros horizontes, pero te voy a decir una cosa, la danza es la misma, donde quiera que bailes".

Lugo, ganadora de la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico, afirmó que "la danza es una pasión que te acompaña siempre, es de esas pasiones que te llevas toda la vida. Yo he pasado de alumna a maestra, de maestra a coreógrafa, de coreógrafa a directora, entonces la danza siempre ha estado conmigo... y cada una de estas etapas de mi vida ha sido muy afortunada".

Asimismo, Correa, quien obtuvo la Medalla Una vida en la danza, sostuvo: "Nada me detuvo para seguir bailando... Se cumplió mi deseo cuando al retirarme de los escenarios, con Cuauhtémoc Nájera en la dirección artística, algunos asistentes expresaron que no creían que alguien tan joven y buena bailarina dejara de bailar, esas palabras fueron un regalo para mí, me fui como quería, me fui bien".

Y añadió: "Sueño con danza. Todos los días sueño con mis alumnos, sueño fragmentos de giras, de obras, de los 20 años que estuve aquí".

La próxima emisión de Bienvenido a tu casa se realizará el 22 de marzo, a las 17:00 horas en el Salón 3 del Centro Cultural del Bosque y también se podrá seguir por redes sociales de Facebook /CNDanzaINBAL y YouTube CNDanzaMx.

Cabe destacar que la profesora Beatriz Correa se formó en la Academia de Ballet de Coyoacán, con el sistema inglés. Fue integrante de la Compañía Nacional de Danza durante 20 años, agrupación en la que interpretaría todos los protagónicos de solista del repertorio clásico internacional y donde fue nombrada bailarina principal.

Por su pasión y profesionalismo fue seleccionada para participar con el Ballet Bolshoi en la jornada cultural de las Olimpiadas de México 1968; asimismo, en el Festival Internacional de Ballet de La Habana, Cuba; y en el Festival Interamericano de Música y Danza de Montevideo.

Ha impartido clases de técnica clásica en diferentes instituciones a lo largo del país. Actualmente se desempeña como maestra y ensayadora en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (Endcc) del Inbal. En 2016 fue distinguida por su trayectoria y sus aportaciones dancísticas con la Medalla y reconocimiento Una vida en la danza en el Palacio de Bellas Artes.

En tanto, Cecilia Lugo es egresada de la carrera de ballet del Inbal. Se formó en Nueva York, Estados Unidos; y en La Habana, Cuba. Es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Fue bailarina de la Compañía Nacional de Danza, del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, y solista invitada del Ballet Teatro del Espacio.

Con un acervo de más de 60 obras coreográficas, se ha presentado en escenarios de México, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania y República Checa. Entre sus obras más destacadas se encuentran: En el umbral, Nicolasa, Marea de arenas, En memoria de un Soliloquio, Prólogo de los vientos, Memoria de Soles, Arkanum, Travesías de humo, En la piel de mi memoria, por mencionar algunas.

Ha sido distinguida con la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico (2008), el GRAND PRIX en el marco del New Prague Dance Festival (2008 y 2014, República Checa); el Premio Guillermina Bravo por su trayectoria profesional; y el Premio Nacional de Danza José Limón por su aportación a la creación coreográfica en México (2011).

En 1986 fundó Contempodanza, agrupación de danza contemporánea considerada una de las más sólidas e importantes en el país, y en junio de 2022 fue designada directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del Inbal.