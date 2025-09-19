Charla En El Munae: Gilberto Aceves Navarro Y Su Estilo Inclasificable

Get Access To Every Broadway Story



El Museo Nacional de Arte (MUNAE), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invita a la charla Gilberto Aceves Navarro y su estilo inclasificable, que se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre a las 13 horas. El crítico y curador Luis Ignacio Sáinz profundizará en la obra del pintor, grabador y muralista mexicano, en un homenaje a su trayectoria artística.

La actividad, que se realiza en el marco de la exposición homenaje Obsesiones en movimiento. Caudal gráfico de Gilberto Aceves Navarro, contará también con la participación de la artista Patricia Soriano y los investigadores Esteban García y Luis Rius.

Sáinz adelantó que será “una conversación amable, con sentido del humor y mucho conocimiento sobre la historia del país”, que permitirá al público descubrir la capacidad creativa y técnica de un personaje clave en la escena artística del siglo XX. Destacó la importancia de conocer el legado del artista, no solo dentro de su generación, sino también para acercarlo a públicos más jóvenes: “Gilberto practicó todas las técnicas, exploró distintos estilos y mantuvo una constante búsqueda en favor de la expresión”

Además de pintor, Aceves Navarro fue escultor y un vínculo entre la Escuela Mexicana de Pintura, desarrollada en la primera mitad del siglo XX, y la generación posterior conocida como la Ruptura —o Apertura, como prefieren algunos críticos— caracterizada por el tránsito del expresionismo hacia una abstracción geométrica y orgánica.

Sáinz adelantó que la exposición y la charla son el inicio de una serie de actividades para acercar al público al artista, que incluirán talleres de dibujo, estampa y pintura impartidos por Maritere Martínez, Carolina Tangassi y Oscar Bastos, respectivamente.

Asimismo, se prepara una exposición en el Museo de Arte Moderno (MAM) que revisitará los proyectos expositivos del artista. La muestra en el MUNAE también rinde homenaje a los grabados donados por Juan Aceves, hijo del maestro. “Refleja su espíritu generoso, su sentido del humor, la belleza y su espíritu crítico. Nadie se aburre con una exposición de Gilberto Aceves Navarro; es para niños y adultos”, agregó Sáinz.

El recorrido reúne 75 estampas, tres monotipos, cinco placas metálicas y dos acrílicos originales. El MUNAE se ubica en avenida Hidalgo 39, colonia Guerrero, Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.