Catorce Montajes Participarán En El Festival De Monólogos Teatro A Una Sola Voz, En Su 20° Edición

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), con el apoyo del Municipio de Ciudad Juárez y la colaboración del Rubin Center for the Visual Arts de The University of Texas at El Paso, el Paso del Norte Community Foundation, el Fondo Transborder, la galería de arte Azul Arena, el Edificio de los Sueños y la Nueva Asociación Sudamericana de Artistas Locos (N.A.S.A.L), presentan tres exposiciones de artistas nacionales y fronterizos: