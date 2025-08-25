BIG LOVE: Examen Profesional Y Puesta En Escena En La Escuela Nacional De Arte Teatral

Enter Your Email to Unlock This Article



La Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), perteneciente a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará la puesta en escena Big Love, de Charles L. Mee, como parte del examen profesional de estudiantes de las licenciaturas en Actuación y Escenografía, dentro del marco de la Temporada Académica 2025.

Big Love, inspirada en la tragedia griega Las suplicantes de Esquilo, cuenta la historia de tres hermanas que, junto a otras cuarenta y siete, escapan de matrimonios forzados y buscan refugio en una villa italiana. La llegada de sus prometidos genera un choque de ideales, donde se debaten temas como el consentimiento, la violencia de género y la lucha por la autonomía personal.

Dirigida por el maestro Mauricio García Lozano, esta versión combina recursos escénicos contemporáneos y clásicos, que ofrece una experiencia teatral crítica, intensa y profundamente humana, que interpela al espectador sobre las tensiones entre tradición, libertad y justicia.

La temporada de Big Love se llevará a cabo del 28 de agosto al 28 de septiembre en el Teatro Salvador Novo (Calz. de Tlalpan No. 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, 04210 Ciudad de México), con funciones de miércoles a sábado a las 19 horas y domingos a las 18 horas. La obra está recomendada para mayores de 15 años y tiene una duración aproximada de 90 minutos.

El elenco está conformado por Ivanna Camargo, Regina Carrera, Dulce Real, Alejandra Castañeda, Carmen Thomas, Andrea Cordero, Ismael Robles Tovar, Gabriel Ortega, Edwin Bool y Ricardo Sagástegui. La producción ejecutiva es de Ximena Carrasco; el diseño de escenografía y utilería, de Lua Fragoso; el diseño de vestuario, de Gabriela Cabrolier; y el diseño de iluminación, de Amaya Segurajáuregui.