Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards; LITTLE SHOP OF HORRORS Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Jacksonville Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chad Boyd
- THE LAST FIVE YEARS
- Limelight Theatre
31%
Jeff Stevens- You'll be Back
- HAMILTON
- Broadway @ B'nai Israel
17%
Grace Hendricks - Don't Rain on My Parade
- FUNNY GIRL
- Broadway @ B'nai Israel
14%
Andrea Young- Rose's Turn
- GYPSY
- Broadway @ B'nai Israel
12%
Sarah Boone
- MOM BEFORE DAD: A YOUNG WOMAN OF THE GREATEST GENERATION
- Theatre Jacksonville
12%
Ann Talman
- ANN TALMAN, ELIZABETH TAYLOR & THE SHADOW OF HER SMILE
- Theatre Jacksonville
9%
Jason Woods
- BING
- Abet
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kailin Lake, Julia Taylor, Carol Burns
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
17%
Stephanie Riner
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
16%
Arienne Shelton
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
10%
Will Taylor
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Shay Smith
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
7%
Theresa Pazanowski
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
6%
Kayla Schippani
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
6%
Shay Smith
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
6%
Curtis Reed
- MATILDA
- Spotlight Diner Theatre
5%
Lori Willis
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
5%
Sophie Willis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%
Jonathan Chapman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Traci Sproull
- CABARET
- The Encore Company
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
12%
Tammy Lynch
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
11%
Dori Lloyd, Rhonda Wilson, Pat Thomson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
11%
Jenn Michael
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
10%
Tammy Lynch
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Linda Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Janice Bickel
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Melinda Hollington
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Tammy Lynch
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Jessica Harris
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Camala Pitts
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Loren Smyth
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theater
3%
Melinda Hollington
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Joy Smith
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Joy Smith
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
3%
Camala Pitts
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
3%
Loren Smyth
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Cathy Dooley
- LIZZIE
- The 5 & Dime
2%
Melinda Hollington
- CABARET
- The Encore Company
2%
Michelle C. Lindsay
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%
Loren Smyth
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Loren Smyth and Maddi Rispoli
- LEAP OF FAITH
- Star Center Theatre
1%
Lauren Paragallo
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
1%Best Direction Of A Musical
Rhonda Wilson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
12%
Jonny O'leary
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
10%
Elizabeth Sawyer
- DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
9%
Heather Starling
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
8%
Bill Ivins
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- Amelia Musical Playhouse
7%
Brandon Hall
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
6%
Sherrie Provence
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
5%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
5%
Tod Booth
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Shain Stroff
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Daniel Austin
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%
Jessica Harris & Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Shain Stroff
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Tod Booth
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
3%
Lorraine Portman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Shain Stroff
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
1%
Josh Sinyard
- CABARET
- The Encore Company
1%Best Direction Of A Play
Mary Claire Branton
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
18%
Tod Booth
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
13%
Erin Moore
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
12%
David Buchman
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
9%
Andrea Young
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
9%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
6%
Matt King
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
6%
Derek Wohlust
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Ellen Frattino
- 12 ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Tyler Hammond and Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
4%
Ian Hales
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Josh Andrews and Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
3%
Michael Jacobs
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%Best Ensemble SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
9%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
8%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%RENT
- Gainestown Community Playhouse
5%NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%WAITRESS
- Players by the Sea
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%MATILDA
- Gainesville Community Playhouse
3%CRIMES OF THE HEART
- LIMELIGHT Theatre
3%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
2%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
2%CABARET
- The Encore Company
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
1%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
1%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
1%FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sandra Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
13%
Gregg Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
11%
Johnny Pettegrew
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
10%
Michael Takita
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%
Jason Chambers
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Michael Takita
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
7%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
6%
Maria Routel-Ferguson
- ANASTASIA
- The Island Theater
6%
Michael Takita
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
5%
Brandon Hestor
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
5%
Daniel Dungan
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
5%
Johnny Pettegrew
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
4%
Michael Takita and Day Stanchi
- RHINOCROS
- Limelight Theatre
4%
Carl Liberatore
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Michael Takita
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Michael Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
James Tucker
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
2%
Carl Liberatore
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jackie Collins
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
14%
Jill Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
11%
Cathy Murphy Giddens
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
9%
David Paul Rowan
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
9%
Keith Teepen
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
7%
Mary Monroe
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
6%
Curtis Powell
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
6%
Cathy Murphy Giddens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Jeff Dodd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
5%
Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
5%
Leslie jackson
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%
Anthony Felton
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Cathy Murphy Giddens
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Anthony Felton
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
4%
Erin Barnes
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Mary Monroe
- CABARET
- The Encore Company
2%
Erin Barnes
- LIZZIE
- The 5 & Dime
2%Best Musical LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
11%SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theater
9%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
7%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
6%NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
5%WEST SIDE STORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
4%HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%CABARET
- The Encore Company
3%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
2%THE COLOR PURPLE
- Star Center Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%LIZZIE
- The 5 & Dime
1%Best New Play Or Musical WHEN ALL THE SAINTS ARE GATHERED
- Limelight Theatre
75%HARLON AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory
25%Best Performer In A Musical
Julia Taylor
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
10%
Charity Walton
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
7%
Ally Kangas
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Molly Maresco
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Mallory Rubek
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
5%
Sofia Smith
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
David Buchman
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Riley Brack
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Kaylee Byers
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%
Esteban R Alvarez III
- MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
3%
Maggie Cox
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Jonathan Van Dyke
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Cash Belcher
- ANASTASIA
- The Island Theater
3%
Bradley Searles
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Allyn Bessee
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Morgan Perry
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Julia Blasi
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
2%
Facia Lee
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
2%
Aubry Dorsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Sarah Moiser
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Billy Hulsey
- CABARET
- The Encore Company
2%
Sherrie Provence
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Shauna Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
2%
Sydney Fontenot
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Aubry Dorsey
- CABARET
- The Encore Company
2%Best Performer In A Play
Alberto Peart
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
14%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
12%
Andrea Young
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
12%
Logan Cheatham
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
8%
Esteban Alvarez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%
Steve Parrott
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
6%
Jedidiah Haglund
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Maggie Cox
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
4%
Taylor Jackson
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
3%
Collin James
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Katie Barnes
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Mary Elizabeth Schubert
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Kandyce Williams
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Eliza Kiss
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Grace Schwinn
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Jennifer Lilly
- RIPCORD
- Players by the Sea
3%
Trevor Kluckman
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
2%
Zed Pecunia Mercado
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jan Cohen
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jessica Racaniello
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%
Jeff Drushal
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
1%
Karen Konzen
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Play RHINOCEROS
- Limelight Theatre
18%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
17%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
11%CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
11%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
10%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
6%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
5%RIPCORD
- Players by the Sea
4%ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Winter Potter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
15%
Rob O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
14%
David Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Theater
9%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
8%
Robert O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
8%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Sandra Wilcox and David Wilcox
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
6%
Bradley Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
6%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
6%
Ted Lewis
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
6%
Claire Cimino
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Claire Cimino
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
3%
Claire Cimino
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Nicholas Frost
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
29%
Carly Meyers
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
24%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
22%
Derek Wohlust
- A GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
12%
Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
6%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
5%
Brian Niece
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Justin Clement
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
10%
Judy Tipton
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
8%
Sheyze X
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
6%
Jalen Hardy
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
6%
Bob O'Hara
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Jimmy Galaviz
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%
Kathy Saunders
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Oliver Carson
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Chad Boyd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Alec Hadden
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Cameron Haddock
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Meagan Reagle
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Aubry Dorsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Blake Osner
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Collin James
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Emily Layt
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Ian Pfingsten
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Lauren Wilkinson
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
3%
Pete Clapsis-Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%
Billy Hulsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
August Williams
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
2%
Sophia Rose Loveday
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%
Sandy McLeod
- CABRET
- The Encore Company
1%
Jake Hinson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Collin James
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
14%
Katie Timoney
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
9%
Ellie Woloscyn
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
9%
Chad Boyd
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%
Peg Pascal
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
8%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
7%
Victoria Gregory
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%
Rachel Johns
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
5%
Katie Timoney
- MUCH ADO ABOUR NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
David Buchman
- SENSE AND SENSABILITY
- Limelight Theatre
4%
Ron Shreve
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
4%
Max Haddock
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Bradley Hicks
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Bill Ratliff
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
2%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
2%
Joey Balliro
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
2%
Kyle Geary
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Katie Johnston
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
1%
Joshua Andrews
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
20%ALICE IN WONDERLAND
- Limelight Theatre
17%THE WIZARD OF OZ
- Amelia Musical Playhouse
16%MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
14%PUFFS
- Acrosstown Repertory Theatre
12%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Theatre Jacksonville
8%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Limelight Theatre
8%SPOOKLEY THE SQUARE PUMPKIN
- Limelight Theatre
4%Favorite Local Theatre
Limelight Theatre
27%
Amelia Community Theater
12%
Alhambra Theatre and Dining
12%
Gainesville Community Playhouse
9%
Acrosstown Repertory Theatre
8%
Amelia Musical Playhouse
6%
The Encore Company
5%
Theatre Jacksonville
5%
Orange Park Community Theatre
4%
Players by the Sea
3%
Star Center Theatre
3%
All the Devils Shakespeare
2%
Lumen Repertory Theatre
2%
The 5 & Dime
1%
Spotlight Dinner Theatre
1%
Claymore
0%