TONY AWARDS 2019! Parte 1: i protagonisti-non-protagonisti. “Miglior performance di un attore e di un'attrice non protagonista”

Manca poco meno di un mese all'evento teatrale più atteso da tutta la comunità teatrale di tutto il mondo: il 9 giugno infatti, al Radio City Music Hall di New York, si svolgerà la 73esima edizione dei Tony Awards. Per la seconda volta, James Corden sarà il presentatore di questa serata, dopo aver ricevuto un Emmy Award per la sua performance nel 2016. Il 30 aprile, Bebe Neuwirth e Brandon Victor Dixon hanno annunciato i nomi delle opere teatrali (play e musical) in diretta streaming.

Noi di BroadwayWorld non stiamo più nella pelle! Ma soprattutto non possiamo stare con le mani in mano e, per il bene comune, vogliamo parlarvi un po' dei protagonisti di quest'anno: attori e spettacoli per lo più poco noti in Italia ma che rappresentano, senza ombra di dubbio, il meglio di questa nuova stagione di Broadway. Nota a margine: ci muoveremo esclusivamente all'interno dell'ambito del teatro musicale (non ce ne vogliano gli appassionati di plays).

Cominciamo questa nostra "carrellata" con i protagonisti-non-protagonisti di quest'anno!

MIGLIORE PERFORMANCE DI UN ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN MUSICAL

ANDRÉ DE SHIELDS

Nominato per il suo ruolo di Hermes in Hadestown, per lui questa è la terza nomination come attore non protagonista in un musical ai Tony Awards. De Shields è conosciuto sia come attore che come coreografo. Ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1973 nel musical Warp e ha originato il ruolo di The Wiz nell'omonimo musical nel 1975. Ha fatto parte sia della produzione originale che del revival di Ain't Misbehavin' e ha ricevuto le nomination ai Tony per i suoi ruoli in Play On! e The Full Monty.

Nel video De Shields canta una canzone da Hadestown.

Andy Grotelueschen

Nominato per il ruolo di Jeff Slater in Tootsie, è la prima nomination a un Tony Award. Grotelueschen ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2012 in Cyrano de Bergerac. Off Broadway ha fatto parte del cast di Twelfth Night (2017) e Into The Woods (2015).

Patrick Page

Nominato per il ruolo di Hades in Hadestown, è la sua prima nomination. Page ha fatto il suo debutto a Broadway in The Kentucky Cycle nel 1993, ha fatto parte del cast originale di Julius Caesar (2005), Spider-man Turn Off The Dark (2011), il revival del 2015 di Spring Awakening e Saint Joan (2018).

Nel video, Page canta "You're a Mean One, Mr Grinch" dal musical Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas, in cui ha interpretato il ruolo del Grinch nel 2006 e 2007.

Jeremy Pope

Pope è nominato per due Tony Awards quest'anno: Miglior Attore Protagonista in un Play per Choir Boy e Miglior Attore non Protagonista per il ruolo di Eddie Kendricks in Ain't Too Proud-The Life and Times of The Temptations. Sono le sue prime nomination ai Tony Awards. Per entrambi questi show, ha originato il ruolo off Broadway o nelle prime performance out of town.

Il video è l'ultimo singolo di Pope, che è anche un cantante e cantautore.

Ephraim Sykes

Nominato per il ruolo di David Ruffin in Ain't Too Proud, è la sua prima nomination a un Tony Award. Sykes ha fatto il suo debutto a Broadway in The Little Mermaid nel 2008 e ha poi fatto parte del cast originale di Memphis, Newsies, Motown e quello di Hamilton. Nel 2017, ha interpretato il ruolo di Seaweed J. Stubbs nella produzione di Hairspray Live! della NBC.

Nel video, si esibisce nella canzone "My Girl" con i suoi colleghi del cast di Ain't Too Proud.

MIGLIORE PERFORMANCE DI UN ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN MUSICAL

Lilli Cooper

Nominata per il ruolo di Julie Nichols in Tootsie, è la sua prima nomination. A Broadway, ha fatto anche parte del cast originale di Spring Awakening (2006) e Spongebob SquarePants (2017), nei panni di Sandy Cheeks.

Nel video, Cooper canta "The Wizard and I", dal musical Wicked, in cui ha interpretato il personaggio di Elphaba nel 2014-15.

Amber Gray

Nominata per il ruolo di Persephone in Hadestown, è la sua prima nomination. Gray a Broadway ha anche interpretato il ruolo di Hélène in Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812, ruolo per cui ha ricevuto un Theatre World Award per Outstanding Debut Performance.

Nel video, Gray canta una canzone da Hadestown.

Sarah Stiles

Nominata per il ruolo di Sandy Lester in Tootsie. È la sua seconda nomination ai Tony, dopo essere stata nominata nel 2015 come miglior attrice non protagonista in un play per il suo ruolo in Hand To God. A Broadway si è anche esibita in Avenue Q e On a Clear Day You Can See Forever.

Nel video, Stiles si esibisce in una selezione di canzoni da Tootsie alla BroadwayCon.

Ali Stroker

Nominata per il ruolo di Ado Annie nel revival di Oklahoma!. È la prima attrice su una sedia a rotelle ad essere nominata per un Tony Award. Nel 2015 aveva già fatto la storia come la prima performer su una sedia a rotelle ad apparire a Broadway, nel revival di Spring Awakening. Stroker ha avuto un ruolo in "Glee" dopo aver partecipato a "The Glee Project" nel 2012.

Nel video, Stroker canta "I Can't Say No" da Oklahoma!

Mary Testa

Nominata per il ruolo di Aunt Eller nel revival di Oklahoma!. È la sua terza nomination ai Tony Awards, ha altre due nomination come miglior attrice non protagonista per i suoi ruoli in 42nd Street (2001) e On The Town (1998). Ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1980 in Barnum.

Ha fatto anche parte del cast di Wicked come Madame Morrible, Guys and Dolls, Xanadu e Chicago, da cui è tratta la canzone che canta in questo video.





Related Articles Shows View More Italy Stories