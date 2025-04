Review: JESUS CHRIST SUPERSTAR al Teatro Sistina

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Un nuovo cast tutto italiano per il ritorno al Sistina di Jesus Christ Superstar.

L’adattamento curato e diretto da Massimo Romeo Piparo di questo musical immortale ha ormai 11 anni ma non ha preso una ruga. Una scenografia sempre attuale accompagna musiche che fanno parte della nostra storia e sono parte del nostro DNA musicale.

In questa nuova prima al Sistina di venerdì santo, tutte le generazioni mescolate hanno accolto con grandissimo entusiasmo un’opera rock rimasta imbattibile nonostante i suoi 54 anni dalla sua prima rappresentazione. Vedere sessantenni cresciuti con queste musiche che ormai conoscono a memoria, condividere le emozioni che ancora suscitano loro, con giovani che le scoprono per la prima volta provando le stesse emozioni, è una delle inspiegabili magie della musica.

Punto di forza di questo allestimento è stata per molte stagioni la presenza di Ted Neeley rimasto iconico interprete del film del 1973 che ha interpretato questo ruolo sulla scena ben oltre i suoi 70 anni di età. Lo scorso anno fu sostituito da Lorenzo Licitra, mentre quest’anno JCS ha il volto e la voce di Luca Gaudiano, il giovane vincitore di Sanremo Giovani e di Tale e Quale e interprete sulla scena in molti ruoli che gli hanno permesso di fare una lunga gavetta per diventare ora un frontman del Sistina. Dopo West Side Story dove ha interpretato il ruolo di Tony, ora Luca Gaudiano affronta con gran voce e presenza scenica non indifferente questo importante ruolo. L’unico appunto che possiamo fare e che non dipende da lui è sulla parrucca che gli viene fatta indossare e che non lo rende molto spontaneo. Un look più accurato potrebbe sicuramente favorire la sua già giusta presenza. Beatrice Baldaccini è la nuova Maria Maddalena, in gran voce e confermando le sue capacità come le avevamo visto fare recentemente su questo stesso palcoscenico in Tootsie.

Giuda ha voce e volto del giovane Feisal Boncini, elastico e coinvolgente. Sicuramente una promessa del musical italiano. Nel ruolo di Erode debutta Luca Buttiglieri. Il giovane influencer ha senza meno dato uno spruzzo di gioventù ad un ruolo sino ad ora interpretato da attori con più anni alle spalle. Mattia Braghero e Davide Tagliamento sono Hannas e Caifa, uno dei duo più famosi del musical con la ben nota contrapposizione di voci così ben studiata da Andrew Lloyd Webber. Gianluca Piglio è Pietro mentre una conferma in tutti i sensi la da Giorgio Adamo nel ruolo di Simone. In uno di quei momenti che si realizzano raramente e che fanno la magia del teatro dal vivo, alla termine delle sue battute nel brano Simon Zealotes l’attore ha ricevuto un’ovazione talmente forte e lunga da parte del pubblico che il maestro Emanuele Friello ha avuto difficoltà a dare il tocco d’inizio al brano successivo. Il pubblico sbaglia difficilmente e l’apprezzamento rivolto a questo artista dinamico e preparato, in questa specifica occasione, dimostra quanto sarebbe opportuno vederlo in ruoli molto più consistenti.

Questo ottimo allestimento di Massimo Romeo Piparo che ha anche oltrepassato i nostri confini con rappresentazioni in vari paesi europei, sarà in scena al Sistina fino al 27 aprile. Un appuntamento da non mancare e non solo perché siamo nel periodo pasquale.

Peeparrow e Il Sistina

presentano

JESUS CHRIST SUPERSTAR

di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice

Regia di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment

su licenza esclusiva The Really Useful Group – London

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Daniele Ceprani Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Luca Gaudiano / Gesù

Beatrice Baldaccini / Maria Maddalena

Feisal Bonciani / Giuda

Luca Buttiglieri / Erode

Claudio Compagno / Pilato

Giorgio Adamo / Simone

Mattia Braghero / Hannas

Davide Tagliamento / Caifa

Gianluca Pilla / Pietro

Ensemble

Gabriele Aulisio

Federico Colonnelli

Simone Giovannini

Daniel Guidi (fuoco e trampoli)

Francesca Iannì

Cristina La Gioia

Rossella Lubrino

Simone Nocerino

Viola Oroccini

Simone Ragozzino

Pierpaolo Scida

Sara Telch

Rossana Vassallo

Orchestra

Emanuele Friello – Direzione/Tastiera 1

Federico Zylka – Assistente Direttore/Tastiera 2

Stefano Falcone – Batteria

Pino Saracini – Basso

Simone Gianlorenzi – Chitarra 1

Alex Massari – Chitarra 2

Andrea Di Pilla – Tromba

Ramon Papatonno – Corno

Reader Reviews