BWW Feature: LOVE NEVER DIES IL SEQUEL DI THE PHANTOM OF THE OPERA in STREAMING SU YOUTUBE

Se lo scorso weekend vi siete emozionati vendendo o rivedendo THE PHANOM OF THE OPERA, il prossimo weekend non vi potete perdere il sequel scritto nel 2010 da Andrew Lloyd Webber.

Presentato nella serie THE SHOWS MUST GO ON da lui ideata per mantenere vivo l'amore per il teatro in questo periodo di pandemia, LOVE NEVER DIES non ha avuto la stessa fortuna dell'originale. Rimasto in scena solamente un anno e mezzo e con critiche non molto favorevoli, il sequel è comunque un musical ambizioso e interessante per chi vuole conoscere gli sviluppi dell'appassionante storia di questo amore impossibile. a??

La versione che Sir Andrew metterà on line da venerdì 24 a domenica 26 aprile è stata registrata a Melbourne nel 2011 con Ben Lewis nel ruolo di Eric, Anna O'Byrne nel ruolo di Christine e Simon Gleeson in quello di Raoul.

Questo il link: https://www.youtube.com/watch?v=eXP7ynpk1NY

Molti critici accusarono Lloyd Webber di aver fatto un copia/incolla dell'originale con le nuove canzoni molto simili alle precedenti. Il drammatico tormento del personaggio del Fantasma e la sua passione per Christine sono sempre coinvolgenti e nonostante le critiche negative, comunque catturano lo spettatore con dei colpi di scena inaspettati, delle melodie accattivanti e profonde ed una messa in scena sempre spettacolare.





