Staatsoper Unter den Linden Announces June-July 2021 Season

Bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter geltenden Hygienebedingungen freuen wir uns, zum Saisonabschluss vom 13. Juni bis 3. Juli wieder live für unser Publikum da sein zu können!

Matthias Schulz: »Seit November 2020 konnten keine öffentlichen Vorstellungen mehr in der Staatsoper Unter den Linden stattfinden. Wir können hier alle im Haus kaum zum Ausdruck bringen, was es für uns bedeutet nun die Aussicht zu haben, unser Publikum wieder empfangen zu können. Wir haben mit den TV- und Online-Premieren von »Lohengrin«, »Pinocchio«, »Jenůfa« und »Le nozze di Figaro«, Konzerten und einigem mehr den künstlerischen Motor des Hauses in dieser Zeit immer am Laufen gehalten und konnten weit über Berlin hinaus zumindest sicht- und hörbar bleiben. Aber es ist selbstverständlich - gerade für alle Künstlerinnen und Künstler - durch nichts zu ersetzen, echte und unmittelbare Reaktionen zu bekommen und direktes Erleben zu ermöglichen. Wir hoffen sehr, dass unser Publikum den umfassenden, erprobten Maßnahmen vertraut und mit voller Neugier schnell zurückkehrt.«

Auf dem Spielplan unseres Saisonabschlussfestivals stehen:

Die Premiere von Giacomo Puccinis »La fanciulla del West« am 13. Juni in der Regie von Lydia Steier, die mit dieser Produktion ihr Hausdebüt gibt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Sir Antonio Pappano, Musikdirektor des Royal Opera House und designierter Chefdirigent des London Symphony Orchestra. Es singen u. a. Anja Kampe (Minnie) und Marcelo Álvarez (Dick Johnson) und Michael Volle als Jack Rance. Weitere Vorstellungen am: 16., 19., 24. und 27. Juni sowie 3. Juli.

LA FANCIULLA DEL WEST

Die Premiere dieser »Wild West«-Oper, die in Kalifornien zu Zeiten des Goldrauschs spielt, wird zusätzlich zur Vorstellung im Opernhaus und zum Live-Stream auf der Website der Staatsoper Unter den Linden dank unseres Hauptpartners BMW am 13. Juni auch im Pop-Up-Autokino als Live-Übertragung zu erleben sein! Der Veranstaltungsort und weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Am 20. und 26. Juni finden anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Uraufführung durch die Staatsoper Unter den Linden zwei konzertante Aufführungen von Carl Maria von Webers »Der Freischütz« statt. Mit u.a. Evelin Novak, Victoria Randem, Roman Trekel, Reinhard Hagen und Stephan Rügamer, dirigiert von Alexander Soddy.

Am 21. und 22. Juni leitet Sir Antonio Pappano die Staatskapelle Berlin bei zwei Abonnementkonzerten in der Staatsoper Unter den Linden und in der Philharmonie mitTschaikowskys Orchestersuite Nr. 3 G-Dur op. 55 sowie seinem Klavierkonzert Nr. 2 G-Dur op. 44 mit Alexandre Kantorow als Solist.

Am 23. Juni lädt die Staatsoper Unter den Linden zusammen mit Kultursenator Dr. Klaus Lederer zum »Konzert für Berlin« mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim - in Kooperation mit KulturLeben Berlin - Schlüssel zur Kultur e. V.. Tickets für dieses Konzert sind kostenfrei. Die Kartenvergabe erfolgt über KulturLeben Berlin. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Am 19. und 20. Juni ist das Opernkinderorchester unter der Leitung von Giuseppe Mentuccia zu erleben. Auf dem Programm stehen unter anderem Tänze von Camille Saint-Saëns und Peter I. Tschaikowsky. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit allen bezirklichen Musikschulen Berlins ermöglicht wird, behält damit das für alle beteiligten Kinder so wichtige Ziel und findet ebenso eine Abrundung.

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen im Juni und Juli, inklusive des Live-Streamings im Autokino beginnt am 1. Juni um 12 Uhr. Die Karten sind zum Verkaufsstart ausschließlich online oder telefonisch (Di - Sa 11 - 15 Uhr / +49 (0) 30 - 20 35 45 55) buchbar. Die Theaterkasse in der Staatsoper ist ab Juni an Vorstellungstagen von 12 Uhr bis zum Start der Abendkasse geöffnet. Während der Abendkasse findet kein Vorverkauf statt.

Die Tickets sind personalisiert und können nicht weitergegeben werden. Der Vorstellungsbesuch wird gemäß des am 1. Juni verabschiedeten Hygienerahmenkonzepts durchgeführt (voraussichtlich für Personen mit einem negativen Test, für vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Personen). Während der Veranstaltung sind das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes sowie die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln vorgeschrieben (zum aktuellen Hygienekonzept). Diese werden entsprechend des Hygienerahmenschutzkonzeptes der Senatsverwaltung Kultur und Europa aktualisiert.

Das Stattfinden der Vorstellungen im großen Saal steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Genehmigungen. Sollten aufgrund nicht erteilter Genehmigung, steigender Inzidenzwerte und/oder anderslautender Vorgaben des Senats Planänderungen notwendig sein, werden erworbenen Tickets selbstverständlich rückerstattet.

Die Saison 2021/22 an der Staatsoper Unter den Linden wird am 4. Juni um 12 Uhr digital veröffentlicht.

https://www.staatsoper-berlin.de/en/staatsoper/news/saisonabschlussfestival-mit-vorverkauf-ab-1-juni.187/

Photo Credit: Marcus Ebener