Review: CAMPING FOREVER at Weyher Theater

Gestern Abend im Theater Weyhe habe ich die Premiere von „Camping Forever“ gesehen – und selten hat Boulevard-Theater so sommerlich, turbulent und herzerwärmend funktioniert.

Das Stück von Frederik Holtkamp, inszeniert von Kay Kruppa, nimmt das Publikum mit auf einen Roadtrip quer durch Europa. Wiebke (Isabell Christin Behrendt) und Nils (Tobias Wollschläger) geraten durch eine Doppelbuchung unfreiwillig in einen gemeinsamen Campingurlaub – und was als holpriges Aufeinandertreffen beginnt, entfaltet sich zu einer Reise voller schräger Abenteuer, feuriger Missgeschicke und leiser Annäherungen.

Besonders erwähnenswert: Heidi Jürgens, die gleich sieben verschiedene Figuren spielt – von der Schwiegermutter bis zu weiteren Wegbegleitern – und damit immer wieder für neue Lacher und Überraschungen sorgt. Genau diese Vielseitigkeit gibt der Inszenierung ihren besonderen Charme.

Zwischen Autobahnparkplatz in Südtirol, Flirtkurs in Frankreich, brennendem Wohnwagen in Österreich und Hochzeit im verregneten Schottland schafft es „Camping Forever“, Boulevard-Witz mit echter Spielfreude zu verbinden. Das Publikum reist mit – lacht, schmunzelt, erkennt sich wieder – und geht am Ende mit einem sommerlichen Gefühl aus dem Theater.

Mein Fazit: Ein schwungvoller Start in die Jubiläumssaison des Weyher Theaters. Wer Lust auf einen Urlaub voller Humor, Herz und pointierter Typen hat, ist hier genau richtig.

Zum Start der Jubiläumssaison des 25 Jahre bestehenden Weyher Theaters steht mit der Komödie „Camping forever“ von Frederik Holtkamp ein „Fremdgewächs“ auf dem Spielplan. Mit diesem amüsanten Roadtrip mit Wohnwagen, inszeniert von Kay Kruppa, geht die Urlaubszeit vergnüglich in die Verlängerung. Premiere ist am 12. September. Der Weg ist das Ziel! Das denken sich die Krankenschwester Wiebke (Isabell Christin Behrendt) und der Lehrer Nils (Tobias Wollschläger), und so buchen sie – unabhängig voneinander – einen Wohnwagen, um auf eigene Faust Europa zu erkunden. Aber es wäre keine Komödie, wenn es nicht zu einer Doppelvermietung gekommen wäre, und so stehen die beiden plötzlich voreinander, und keiner will das Feld räumen. Notgedrungen arrangieren sich die Singles und teilen sich den Caravan. Was so holprig startet, entpuppt sich als der Beginn von mehr als nur einer Freundschaft. In kurzweiligen Bildern begleitet das Publikum die Weltenbummler auf ihrer Reise mit dem Camper quer durch Europa. So sitzen Wiebke und Nils mal auf einem Autobahnparkplatz in Südtirol fest, lernen in Frankreich zu flirten und fackeln in Österreich fast den Wohnwagen ab. In Griechenland kommt die Tochter zur Welt und im verregneten Schottland holt man die Hochzeit nach, und selbst die Schwiegermutter (Heidi Jürgens) steht einem Happy End nicht im Wege, sondern steuert ein gehöriges Stück dazu bei. Ein Campingtrip durch ganz Europa geht wohl kaum gemütlicher und unterhaltsamer als mit dieser Komödie von Frederik Holtkamp! Wer bis zum Saisonstart noch keinen adäquaten Sommerurlaub hatte, kann ihn hier auf turbulent-komödiantische Weise nachholen – und dabei reiflich überlegen, ob Ferien im Wohnwagen eine Option sind … Die Inszenierung übernimmt Kay Kruppa

