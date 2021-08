Komische Oper Berlin Vorverkaufsstart am 15.8. und Saison-Auftakt ab 29.8.

Die Sommerpause ist beendet und bald geht es auch auf der Bühne wieder los! Am 29. August startet die Komischen Oper Berlin mit der Premiere von George Enescus Œdipe in die letzte Spielzeit der Intendanz von Barrie Kosky. Am 5. September ist zudem wieder der gefeierte Kurt-Weill-Liederabend Lonely House zu erleben, mit Eine Frau, die weiß, was sie will! folgt am 10. September die erste Wiederaufnahme. Der Vorverkauf für die Vorstellungen bis Ende September beginnt am Sonntag, 15. August um 11 Uhr.

Ein einzigartiges Stück Musiktheater des 20. Jahrhunderts ist nach über 20 Jahren erstmals wieder in Berlin zu erleben, inszeniert vom aufstrebenden russischen Regisseur Evgeny Titov, der mit seiner Inszenierung von Gorkis Sommergästen bei den Salzburger Festspielen 2019 für Furore sorgte. Die Titelpartie übernimmt mit dem britischen Bariton Leigh Melrose ein Spezialist für die Opern des 20. Jahrhunderts, als Jocaste ist Karolina Gumos, als La Sphinge Katarina Bradić zu erleben. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Generalmusikdirektor Ainārs Rubiķis.

Fast 20 Jahre arbeitete Enescu, der u. a. in Paris bei Jules Massenet und Gabriel Fauré studiert hatte, an seinem Opus magnum. Entstanden ist ein Meisterwerk, das es verdient, in einer Reihe mit Alban Bergs Wozzeck oder Claude Debussys Pelléas et Mélisande genannt zu werden, auch wenn es nicht den Bekanntheitsgrad der Vorgenannten erlangt hat. Die Produktion wurde vom Frühjahr 2021 in den Sommer verschoben. Bis Ende September sind fünf Vorstellungen angesetzt.

Um während der Pandemie flexibler reagieren zu können, stellt die Komische Oper Berlin vorerst ihren Vorverkauf um. Karten sind jeweils ab 15. eines Monats (11 Uhr) für den Folgemonat erhältlich. Abhängig von der allgemeinen Entwicklung wird die Regelung gegebenenfalls im Laufe der Spielzeit angepasst. Der Vorverkauf für die Vorstellungen bis Ende September eröffnet am 15. August. Inhaber*innen der OpernCard 25 haben Gelegenheit, bereits jeweils ab 10. des Monats Tickets zu erwerben.

Derzeit ist vorgesehen, den Saal zu rund 50% und mit 1,5 m Abstand zu besetzen. Im Haus herrscht weiterhin die Plicht zum Tragen einer FFP 2 Maske. Die Masken können am Platz während der Vorstellung abgenommen werden. Der Besuch der Vorstellungen ist nur mit dem Nachweis über eines der »3Gs« und nach Erfassung der Kontaktdaten möglich.

Photo: Jan Windszus Photography