Endlich wieder live! Wiederaufnahme des Spielbetriebes ab September 2021

Die Premiere des Musical-Hits WICKED macht am 5. September 2021 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg den Anfang. Bis Ende November 2021 folgen auch alle anderen Shows von Stage Entertainment in Deutschland - und freuen sich enorm auf ihr Publikum!

„Vorhang auf!", heißt es ab September wieder für die großen Musicals und Shows von Stage Entertainment - nach rund 18 Monaten pandemiebedingter Zwangspause und insgesamt 5.100 ausgefallenen Vorstellungen in allen Theatern in Hamburg, Berlin und Stuttgart. „Nichts habe ich so sehr herbeigesehnt wie diese Nachricht!", freut sich Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland. „Endlich können unsere Besucher wieder die besondere Magie erleben, die nur das Live-Theatererlebnis entfacht. Und wir kommen an allen Standorten mit grandiosen Shows zurück - und mit WICKED, TANZ DER VAMPIRE, Disneys DIE EISKÖNIGIN und KU`DAMM 56 sogar mit gleich vier Premieren!"

Als erste Show des „Re-Starts" präsentiert Stage mit WICKED gleich eine ganz besondere Premiere: ein märchenhaftes Musical über die Freundschaft zweier ungleicher Hexen, das mit modernen, spektakulären Bühnenbildern, fantastischen Kostümen, einer hervorragenden Besetzung und der großartigen Musik von Grammy- und Oscar©-Gewinner Stephen Schwartz perfekte Unterhaltung mit verblüffender Aktualität verbindet. Stage feiert die Gala-Premiere dieser Neufassung des Broadway-Blockbusters am 5. September 2021.

„Mein großer Dank gilt all unseren Besucherinnen und Besuchern, die schon vor der Pandemie Tickets für unsere Shows erworben hatten", ergänzt Uschi Neuss. „Wir werden sie und alle neuen Gäste mit begeisternder Spielfreude und mit bestem Service belohnen! Und auch unseren Künstler*innen und allen anderen Mitarbeiter*innen möchte ich für ihre enorme Geduld in dieser einmaligen Ausnahmesituation danken."

Stage Entertainment setzt bewusst auf eine sukzessive Wiedereröffnung ihrer Theater. Denn der erforderliche Probenzeitraum variiert von Show zu Show, gerade bei den Premieren. In etlichen Häusern gibt es zudem Cast-Wechsel, und auch die pandemiebedingten operativen Maßnahmen müssen Theater für Theater implementiert werden. Dabei werden alle jeweils aktuell geltenden Hygienemaßnahmen berücksichtigt; auf mögliche weitere Lockerungen kann flexibel reagiert werden. Hierüber informiert die Stage online auf www.musicals.de - stets tagesaktuell.

Die Corona-Zwangspause hat Stage Entertainment - wie den gesamten Kulturbetrieb in Deutschland - in unvergleichlicher Weise betroffen. Nahezu alle der ca. 1.500 Mitarbeiter*innen, darunter auch die Darsteller*innen und Orchestermitglieder, waren bzw. sind noch in Kurzarbeit. Mehr als 5.100 Vorstellungen werden bis Anfang September 2021 ausgefallen sein. Die Spielplangestaltung musste immer wieder neu angepasst werden. Doch die Zeit wurde auch gut genutzt: Der Showaufbau der neuen Inszenierung des Broadway-Hits WICKED fand unter strengen Corona-Auflagen statt und lief dennoch sehr erfolgreich. Gleiches galt für die Castings, insbesondere für die neuen Shows DIE EISKÖNIGIN und HAMILTON, bei denen sich internationale Kreativteams per Videokamera zugeschaltet haben. Viele Darsteller*innen haben sich mit eigenen Übungen fit gehalten, ehrenamtlich engagiert, Pressetermine wahrgenommen oder sich für Diversitäts- und Inklusionsprogramme von Stage Entertainment eingesetzt. Die technischen Leiter*innen der Theater haben in regelmäßigen Checks Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Häuser getestet. Und für TINA, DER KÖNIG DER LÖWEN und DIE EISKÖNIGIN haben die ersten Trainings der Kinderdarsteller*innen schon begonnen - mit großer Begeisterung.

In den kommenden Wochen beginnt nun Theater für Theater auch für die „Großen" die Wiederaufnahme des Probenbetriebes. „Endlich!" - fassen es Simba, Zazu und Rafiki stellvertretend für die gesamte Stage Entertainment Familie zusammen.

Photo Credit: Stage Entertainment