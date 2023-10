BroadwayWorld sucht Beiträger in Berlin

BroadwayWorld sucht leidenschaftliche Mitglieder der Berliner Theatergemeinschaft und Theaterbesucher, um unserem Team von Theaterenthusiasten beizutreten.

BroadwayWorld sucht stets nach Autoren, die Beiträge für unsere über 130 regionalen Bereiche verfassen. Als Mitglied unserer Gemeinschaft haben Sie die Möglichkeit, die Shows Ihrer Wahl zu rezensieren, Interviews mit lokalen und tourenden Talenten zu führen, eigene Features zur Veröffentlichung zu gestalten und mit Ihrer lokalen Theatergemeinschaft und unserem globalen Netzwerk von begeisterten Enthusiasten zu arbeiten/netzwerken!

Alle Mitglieder unserer Gemeinschaft sollten über hervorragende Schreibfähigkeiten verfügen und ein Interesse daran haben, lokale Theatergesellschaften hervorzuheben und zu unterstützen.

Zu den Vorteilen, Mitglied unserer Gemeinschaft zu werden, gehören der Zugang zu exklusiven Presseplätzen für alle von Ihnen abgedeckten Shows, Feedback zu Ihren Texten von Branchenprofis, Netzwerkmöglichkeiten sowohl lokal als auch national und vieles mehr.

Um Ihre Informationen zur Überprüfung einzureichen, klicken Sie einfach hier.

BroadwayWorld is seeking passionate members of the Berlin theater community and theatergoers to join our team of theatre enthusiasts.

BroadwayWorld is always seeking writers to contribute feature coverage in our over 130 regional areas. As a member of our community, you will have the opportunity to review the shows of your choice, conduct interviews with local and touring talent, design features of your own choosing for publishing, and work/network with your local theater community and our global network of passionate enthusiasts!

All members of our community should have excellent writing skills and an interest in highlighting and supporting local theatre companies.

Benefits of joining our community include access to exclusive press seats to all of the shows you cover, feedback on your writing from industry professionals, networking opportunities both locally and nationally, and more.

To submit your information for consideration, just click here.