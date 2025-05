Aaron Tveit, Lea Michele und Nicholas Christopher werden CHESS am Broadway anführen – Promo-Video ansehen

Get Access To Every Broadway Story



Es ist offiziell! Wie BroadwayWorld letzte Woche als Erste berichtete, kehrt Chess nach Broadway zurück. Tony-Award-Gewinner Aaron Tveit (Moulin Rouge), Emmy-Award-Nominierte Lea Michele (Funny Girl) und Nicholas Christopher (Sweeney Todd) werden jeweils Freddie Trumper, Florence Vassey und Anatoly Sergievsky verkörpern und die allererste Broadway-Wiederaufnahme von CHESS im Herbst 2025 in einem noch bekanntzugebenden Shubert-Theater anführen.

Das neue Buch stammt von Emmy-Award-Gewinner Danny Strong (“Dopesick”), die Musik und Texte steuern die Emmy- und Tony-Nominierten Benny Andersson und Björn Ulvaeus (ABBA) bei sowie Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-Preisträger Tim Rice (Evita); die Idee geht ebenfalls auf Tim Rice zurück. Regie führt der Tony-Award-Gewinner Michael Mayer (Spring Awakening), die Choreografie stammt von Drama-Desk-Nominierte Lorin Latarro (Waitress), und die musikalische Betreuung übernimmt Brian Usifer. CHESS wird in Vereinbarung mit Three Knights, The Shubert Organization und Robert Fox Ltd. präsentiert.

Weitere Informationen und die Anmeldung für den Vorverkaufszugang findest du unter www.ChessBroadway.com.

CHESS ist das ikonische Musical, in dem Macht und Leidenschaft aufeinandertreffen und die Einsätze nicht höher sein könnten. Es ist USA gegen Russland bei der Schachweltmeisterschaft, wo Spionage und Romanze ebenso komplex und aufregend sind wie das Spiel selbst. Für die beiden Kontrahenten und die Frau, die zwischen ihnen hin- und hergerissen ist, steht alles – persönlich, beruflich und politisch – auf dem Spiel … und niemand spielt nach denselben Regeln.

Termine, Vorverkaufsstart, Theaterangaben sowie weitere Besetzungs- und Kreativteam-Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Zuletzt war Chess 1988 am Broadway zu sehen, mit David Carroll, Philip Casnoff und Judy Kuhn in den Hauptrollen. Bedeutende Konzertinszenierungen umfassten den Royal Albert Hall-Auftritt 2008 (mit Adam Pascal, Idina Menzel, Josh Groban und Kerry Ellis) sowie ein Benefizkonzert 2022 für das Entertainment Community Fund (mit Lena Hall, Ramin Karimloo, Darren Criss und Solea Pfeiffer).

BIOGRAPHIEN

Aaron Tveit (Freddie Trumper)

Aaron Tveit ist ein Tony-Award-gekrönter US-Schauspieler für Theater, Fernsehen und Film. Er gewann den 74. Tony Award für die Weltpremiere von Moulin Rouge! The Musical, der Bühnenadaption von Baz Luhrmanns Filmklassiker, die 2019 in Broadway Premiere feierte und für einen Grammy nominiert wurde. Für seine Darbietung erhielt er zudem eine Auszeichnung des Outer Critics Circle. Zuletzt spielte er in der erfolgreichen MGM+/Amazon-Serie Earth Abides und in Apple TV+’s Schmigadoon mit Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Alan Cumming, Kristin Chenoweth und weiteren. Er war in Ryan Murphys American Horror Stories sowie im Audible- und Broadway Video-Podcast Hit Job zu hören. TV-Publikum kennt ihn als Agent Mike Warren in Graceland (USA Network), in der CBS-Comedy-Thriller-Serie Braindead, als Danny Zuko in der Emmy-prämierten TV-Produktion Grease: Live und als Tripp Van Der Bilt in der Originalserie Gossip Girl. Er hatte Gastauftritte in The Good Fight, The Good Wife, The Code, Ugly Betty, Law & Order: SVU u. a. Im Film verkörperte er Enjolras in Tom Hoopers Adaption von Les Misérables neben Anne Hathaway, Hugh Jackman, Eddie Redmayne und Russell Crowe. Weitere Filme: Out of Blue, Created Equal, Better Off Single, Undrafted, Premium Rush, Howl und Ghost Town. Am Broadway spielte er kürzlich Sweeney Todd im jüngsten Revival, Frank Abagnale Jr. in Catch Me If You Can und war Schöpfer der Rolle Gabe in Next to Normal. Er wirkte in Wicked, Hairspray und den nationalen Tourneen von Hairspray und Rent mit. Auf Tonträgern ist er in den Original-Cast-Alben von Moulin Rouge! The Musical, Catch Me If You Can und Next to Normal zu hören sowie auf seinem Soloalbum The Radio In My Head: Live at 54 Below. Auszeichnungen umfassen den Helen Hayes Award und den Clarence Derwent Award; Nominierungen erhielt er unter anderem von der Drama League, den Fred and Adele Astaire Awards und dem Outer Critics Circle.

Lea Michele (Florence Vassey)

Lea Michele ist Schauspielerin, Sängerin und New-York-Times-Bestsellerautorin, bekannt als Rachel Berry in der Golden-Globe- und SAG-prämierten Serie Glee. 2010 wurde sie für den Emmy als Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie sowie für den Golden Globe als Beste Fernseh-Schauspielerin – Komödie nominiert. Sie wurde im selben Jahr in die Time 100 aufgenommen. Von September 2022 bis September 2023 verkörperte sie Fanny Brice im Broadway-Revival von Funny Girl, brach dabei mehrere Rekorde an den Kinokassen und erhielt hervorragende Kritiken; dies führte zu ihrer Aufnahme in die Time 100 Most Influential People of 2023. Sie trat bei der Time 100-Gala, der Macy’s-Thanksgiving-Parade und den Tony Awards 2023 auf und füllte im Oktober 2023 das Stern Auditorium/Perelman Stage der Carnegie Hall. Ihr Broadway-Debüt gab sie im Alter von acht Jahren als „Young Cosette“ in Les Misérables, danach spielte sie in Ragtime, der 20th-Anniversary-Revival-Produktion von Fiddler on the Roof und als Wendla in Spring Awakening, wofür sie eine Drama Desk-Nominierung erhielt und das Album mit dem Grammy für das Beste Musical-Theater-Album ausgezeichnet wurde. 2021 vereinte sie den Spring Awakening-Cast für ein einmaliges Konzert, dokumentiert von HBO. Weitere TV- und Filmcredits: Scream Queens, The Mayor, New Year’s Eve, Same Time, Next Christmas und Legends of Oz: Dorothy’s Return. Sie trat im Weißen Haus, beim Super Bowl und auf internationalen Tourneen auf. Als Autorin veröffentlichte sie Brunette Ambition (2014) und You First (2015). Ihre Social-Media-Reichweite überschreitet 10 Mio. Follower. Agenturen: Untitled, WME.

Nicholas Christopher (Anatoly Sergievsky)

Nicholas Christopher, geboren auf den Bermudas und aufgewachsen in Boston, spielte George Washington in Hamilton und übernahm zuletzt die Rolle des Seymour in Little Shop of Horrors am Broadway. 2024 war er Hauptdarsteller in Jelly’s Last Jam bei Encores! und 2023 Pirelli im Broadway-Revival von Sweeney Todd neben Josh Groban und Annaleigh Ashford; zeitweise verkörperte er auch Sweeney Todd selbst. Er studierte an der Juilliard School und am Boston Conservatory. Seine Theater- und TV-Credits umfassen Miss Saigon, David Bowie’s Lazarus, Hurt Village, Rent, All Rise (CBS), United States of Al (CBS) und Sex&Drugs&Rock&Roll (FX).

Foto-Credit: Richard Phibbs

