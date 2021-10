SOPHIE KOCH & BERTRAND CHAMAYOU Come to Theatre du Capitole Toulousse This Month

Deux grands artistes au sommet de leur art. La magnifique Sophie Koch, inoubliable Ariane et Kundry sur notre scène, s'allie au piano magicien, sensuel et lumineux de Bertrand Chamayou. Tous deux explorent le Lied et la mélodie du premier XXe siècle, entre impressionnisme et expressionnisme, entre postromantisme et avant-garde. Richard Strauss est au programme, compositeur cher au coeur de Sophie Koch, puisqu'elle fut le Komponist et le Chevalier à la rose de sa génération sur les scènes du monde entier. Et venez entendre son Berg, quelques semaines avant sa prise de rôle dans Wozzeck!

Programme :

Igor Stravinsky (1882-1971)

Le Faune et la bergère (Alexandre Pouchkine)

1. La Bergère

2. Le Faune

3. Le Torrent

Claude Debussy (1862-1918)

Cinq poèmes de Charles Baudelaire (extr.)

1. Le Balcon

3. Le jet d'eau

Maurice Ravel (1875-1937)

Shéhérazade (Tristan Klingsor)

1. Asie

2. La Flûte enchantée

3. L'Indifférent

PAUSE

ALBAN BERG (1885-1835)

Sieben frühe Lieder / Sept Lieder de jeunesse

1. Nacht / Nuit (Carl Hauptmann)

2. Schilflied / Chant des roseaux ( Nikolaus Lenau)

3. Die Nachtigall / Le Rossignol (Theodor Storm)

4. Traumgekrönt / Couronné de rêve (Rainer Maria Rilke)

5. Im Zimmer / Dans la chambre ( Johannes Schlaf)

6. Liebesode / Ode à l'amour (Otto Erich Hartleben

7. Sommertage / Jours d'été (Paul Hohenberg)

Richard Strauss (1864-1949)

Allerseelen / Toussaint (Hermann von Gilm)

Befreit / Affranchi (Richard Dehmel)

Ruhe, meine Seele / Paix, mon âme (Karl Henckell)

Schlechtes Wetter / Mauvais temps (Heinrich Heine)