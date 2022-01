JOSE CURA Performs a Recital at Théâtre du Capitole Next Month

Sa voix si chaude et sa présence irrésistible ont fait du ténor argentin José Cura un des artistes les plus attachants des dernières décennies : Radames, Otello et Samson d'exception, il les a chantés de Vienne à New York. Chanteur mais aussi metteur en scène, chef d'orchestre ou compositeur, c'est un homme de passion. Il vient enfin pour la première fois au Capitole. Accompagné au piano et à la guitare, il sera l'interprète rêvé des mélodies qui font l'âme de son pays.

The event takes place on 17 February. Learn more at https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021500.

José Cura Ténor

Katalin Csillagh Piano

Barbora Kubíková Guitare

Programme

Hilda Herrera (1933)

Desde el fondo de ti (Pablo Neruda)

María Elena Walsh (1930-2011)

Postal de guerra (María Elena Walsh)

Carlos Guastavino (1912-2000)

Prestame tu pañuelito (León Benarós)

La rosa y el sauce (Francisco Silva y Valdés)

Las niñas (piano solo)

Soneto IV (Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas)

Sonate n°2 - presto (guitare solo)

Se equivocó la paloma (Rafael Alberti Merello)

Pájaro muerto (Luis Cernuda Bidón)

Jardín antiguo (Luis Cernuda Bidón)

El albeador (León Benarós)