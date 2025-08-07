STARMAN Comes to Tampereen Teatteri in November

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Galaktisen Keskustoimiston virkamiehet ovat huomanneet luonnonsuojeluksi kutsutun ilmiön lisäävän suosiotaan, mikä ei sovi Keskustoimiston suunnitelmiin. Niinpä paikalle lähetetään Starman (Martti Suosalo), tähtienvälinen soturi, joka tunkeutuu frogstimulantin voimalla monologiesitykseen laittamaan asiat kuntoon.

Starman on hurmaavan satiirinen ja ajankohtainen näytelmä luonnosta ja sen monimuotoisuuden vaarantumisesta. Näytelmässä luuppi siirtyy paikkoihin, joissa luonnon tilasta ja ihmiskunnan kohtalosta keskustellaan. Valokeilassa avautuvat vuorollaan Metsätalousmies, Aktivisti, Varpunen ja Biologi. Päällimmäisenä hämmentää tähtienvälinen viskaali Starman, jolla on kova yritys vaikuttaa keikan kulkuun ja kenties koko ihmiskunnan kehityksen…

Luontokadon problematiikkaa pohtiva Starman sai alkunsa loppuvuodesta 2022 Juha Kauppisen ja Martti Suosalon keskusteluista. Näytelmä kantaesitettiin elokuussa 2024 Teatteri Sirkus Suosalon teltassa Helsingin Alli Tryggin puistossa ja on sen jälkeen saanut paikkakunta kerrallaan haltioituneen vastaanoton.

Martti Suosalon näyttelemänä ja Raila Leppäkosken ohjauksessa monologi taipuu minimalistisin vedoin sarjaksi viiltäviä, ajankohtaisia puheenvuoroja, joiden verevänä ytimenä ovat Suosalon virtuoosimaiset näyttelijäntaidot.

Kauppisen satiirinen teksti kuvaa surun ja epätoivon varjostamaa aikaa, mutta jostain kohoaa kaiken aikaa esille naurua. Katsoja saa nauraa, mutta joutuu herkeämättä miettimään, mille ja kenelle hän lopulta nauraa, hahmoille, toisille ihmisille vai itselleen?