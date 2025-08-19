OLIVER TWIST is Now Playing at Tampereen Teatteri

Get Access To Every Broadway Story



Charles Dickensin vauhdikas näytelmä vie tarunhohtoiseen Englantiin. Nuori ja levoton Oliver Twist on elänyt köyhäintalossa koko elämänsä. Eräänä päivänä hän saa tarpeekseen ja karkaa.

Pian uudet tuttavuudet, Nancy, Taskuniekka ja Pomo, houkuttelevat Oliverin mukaansa Lontoon alamaailmaan. Varakas ja yksinäinen Herra Brownlow yrittää pelastaa nuoren miehen, mutta Oliver katoaa yllättäen jäljettömiin.

Kuka Oliver Twist oikein on? Miksi hän on kuin tuli, joka vetää huomion puoleensa?

Viihdyttävä klassikkotulkinta kutsuu teatteriin kaikkia, jotka janoavat seikkailua, suuria tunteita ja yltäkylläistä menneen ajan Englannin tunnelmaa.

Oliver Twist jatkaa Tampereen Teatterin suosittuja Dickens-näytelmiä. Saiturin joulu on ollut teatterin ohjelmistossa ennätykselliset 12 vuotta.

Suosittelemme näytelmää aikuisille ja yli 8-vuotiaille.